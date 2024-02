Amenazas, pagadiarios y hasta un secuestro en un centro comercial. La denuncia de una empresaria de la construcción en Medellín a quien le “acabaron la vida”

En los mensajes que fueron expuestos por las redes sociales la calificaban nada más y nada menos que de “ladrona” y “estafadora”; así como de otros calificativos que es mejor no replicar. El empresario, quien constreñía a Catalina indicándole que le debía devolver la plata de su pedido y pagarle, adicionalmente, a los llamados “pagadiarios” que le envió la suma de cinco millones de pesos por cada día que se demorara en cancelar la deuda.

No fueron pocos los mensajes, textos, audios y llamadas telefónicas amenazantes que recibió Catalina y su esposo. Pese a que estos hechos ya fueron puestos de presente ante la Fiscalía General, poco o nada se ha hecho para tomar acciones en contra de los remitentes y del empresario, plenamente identificado, que sigue enviando las intimidaciones.

Para esto no dudó en poner de frente las “influencias” con las que contaba, el poder en el gremio de la construcción y a su sequito de “pagadiarios” para recuperar el dinero. De nada valieron los compromisos para cancelar la deuda, dinero con el que no contaban en ese momento por la difícil situación que venía enfrentando la empresa.

Las amenazas, lastimosamente no quedaron en simples dichos . Por varios días consecutivos pusieron a un grupo de personas en la puerta de los locales para que realizaran un escándalo de grandes proporciones para desprestigiar a la marca, a la empresaria y sus empleados.

El secuestro

De no hacerlo, las consecuencias serían muy graves para ella y su familia, advirtiéndole que no les iban a robar el dinero como lo había hecho con las otras personas del grupo de WhatsApp, en el se encontraban directivas del centro comercial, y que la única manera de salir era con el dinero.

Para aumentar la tensión, las amenazaron para que no le dieran aviso a las autoridades. Como pudo, Catalina junto a su esposo trataron de mediar con el cliente indicándole que le entregaban su carro, contactaron a familiares, amigos, empresarios cercanos y a todo aquel que pudiera colaborarles con dinero para saldar la deuda.

“Eso sí, sin comentarles que Catalina estaba retenida porque no sabíamos cómo podían reaccionar esos hombres”, manifestó una persona cercana. Alrededor de las seis de la mañana estas personas permitieron la salida de C atalina del centro comercial para que empeñara, como fuera, las cadenas, anillos y electrodomésticos, dejando a la empleada retenida mientras ella conseguía el total del dinero.

Hasta el sol de hoy no entienden cómo los encargados de la seguridad del centro comercial permitieron que estas personas, totalmente ajena, rondaran por los pasillos como si nada.

Las amenazas continúan

“Dañaron mis fachadas y las puertas de mis locales, cambiaron mis candados y no me permitieron retirar mis cosas. Todo esto alegando moras en el pago del canon de arrendamiento, sin un debido proceso, sin la orden de un juez, que es lo que procede en estos casos.

Las amenazas lograron su objetivo: “creyeron que yo era una ladrona, que le había robado a esas personas, acabaron con mi vida, mi reputación que me llevó más de 20 años construir. Para rematar a muchos clientes que iban a la administración del centro comercial a preguntar por nuestra marca funcionarios les decían que nosotros no dábamos la cara y que no habíamos vuelto a aparecer y los instaban a que nos denunciaran penalmente”.