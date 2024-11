Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe: “Es un verdadero líder y una persona inteligente”

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente. Es un líder de verdad. Hay personas que nacen, es que los líderes... eso no se aprende, nacen con eso. Él es un líder”, dijo Andrea Petro.

“Una conversación entre Uribe y mi papá es supermega interesante. No, no hay conflicto, es productivo. Es superinteresante poner a dos personas con opiniones diversas que les puedes criticar todo lo que han hecho (...). Dos personas que se van a sentar a tomar un café, a hablar, a discutir. Eso no lo puede [hacer] con cualquier persona”, dijo Andrea Petro en Los informantes.