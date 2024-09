Ángela Benedetti habló de más “agresiones” de Petro contra mujeres y soltó oscuro episodio que pasó en su campaña

Una de las primeras en referirse sobre este tema fue la exembajadora Ángela Benedetti, quien condenó tajantemente el discurso del presidente Petro en su cuenta de X. Igualmente, no paró ahí y contó que no es la primera vez que el mandatario realizaba ese tipo de “agresiones” contra las periodistas mujeres.

“No es la primera vez que Petro se refiere en términos desobligantes a las mujeres periodistas. ¿Recuerdan los ‘petrovideos’ en la campaña? ¡Ayer se ratificó! Toda mi solidaridad y admiración por las periodistas de este país, que por el solo hecho de ser una agresión contra una mujer me solidarizo y me identifico”, precisó la abogada.

Benedetti también señaló en un trino anterior que esas declaraciones eran una nueva cortina de humo de Petro y enfatizó: “Lo de las muñecas de la mafia, obvio es un insulto inadmisible con todas las mujeres. Y lo de Antonella, pues le deseamos lo mejor a esa hermosa niña. Pero no es un asunto de Estado. Lo que pasa es que Petro ya no sabe qué más inventar ante sus ausencias. Esta es la ‘excusa’ de la semana, con olor a cortinilla de humo”.

La abogada constitucionalista habló en exclusiva con SEMANA y reveló por qué se decepcionó del jefe de Estado y su esposa, la primera dama Verónica Alcocer. “Nunca más volví a hablar con ellos. La última vez que vi al presidente y a la primera dama fue el 7 de agosto de 2022. En varias oportunidades traté de dialogar con ellos y, lógicamente, no fue posible. Creí que iba a ver un cambio, me creí ese cuento, pero no”, sentenció.

Finalmente, señaló: “No creo que ella [Verónica] sea una buena persona, la conocí muy bien. No es una mujer de buenos tratos, no creo que sea una persona interesada por el país, jamás la hemos visto ejerciendo su labor como primera dama. Sus intereses no están en el bien del país, de la comunidad o un cambio. Me arrepiento de no haberme retirado de la campaña”.