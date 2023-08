Ante lluvia de quejas contra Emssanar y Asmet Salud, Defensoría urge a agentes interventores a garantizar el funcionamiento de las EPS

Camargo Assis advirtió que la Superintendencia ya ha tomado medidas y, de no ser suficientes, la liquidación de estas EPS podría poner en riesgo a afiliados, trabajadores y acreedores.

“Es hora de mejorar los indicadores, de resolver las quejas, de garantizar una red que permita a los afiliados acceder a los servicios y satisfacer sus derechos. No esperen a que se presenten tutelas, no esperen a que la Superintendencia, las secretarías de salud, las personerías o la Defensoría del Pueblo actuemos. La Superintendencia ya tomó una medida, y si no es suficiente, lo que seguiría es ordenar su liquidación, lo cual pondría en alto riesgo a sus afiliados, trabajadores y acreedores”, aseguró Camargo Assis.