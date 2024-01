Ante revelación de SEMANA, Procuraduría investiga denuncias de maltratos físicos y psicológicos en el jardín American Garden

Las escandalosas denuncias en el American Garden

“Mami, quiero decirte algo”, dijo la voz temblorosa de una niña de tres años la mañana del 17 de enero en la puerta del cuarto de sus papás. A esta pequeña, que llamaremos Amelia, se le sentía el miedo. Su mamá, de inmediato, se levantó de la cama y escuchó a su hija. “Es que no sé por qué la miss me dice que si te digo tú te vas a enojar”.

Amelia, para hacerse entender mejor, acudió a la mímica, describió a la profesora y le dijo a su mamá lo que sucedió el día anterior. “Yo estaba corriendo. Ella me agarra de los brazos, me mira los ojos, me arruga la cara y me dice que me va a encerrar en un salón. Me dijo que yo era una niña mala y que si te contaba, tú te enojabas conmigo”.