Así fue la cruda y triste infancia de Luis Alfredo Garavito, conocido como “la bestia”

Garavito también asegura con recuerdos vagos, que su padre fue quien realizó el primer abuso sexual que vivió en su vida. “Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo”, indicó en otra de sus audiencias.