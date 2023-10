“Gracias a Dios, se murió antes de quedar en libertad”: Yohana Jiménez reacciona tras muerte de Luis Alfredo Garavito

“Gracias a Dios se murió antes de quedar en libertad. Nuestros #Niños de Colombia y de otros países no volverán a estar en riesgo por cuenta de ese asqueroso hampón. #GaravitoEstaMuerto ”, escribió.

“Es la mejor noticia. Gracias a esto, los niños en Colombia no volverán a estar en riesgo por cuenta de este asqueroso hampón. Era muy probable que los próximos meses quedara en libertad, después de pagar muy poco tiempo por semejante atrocidad. Gracias a Dios, este hampón ya se va para otro lado”, subrayó Yohana Jiménez, quien es hija de Gilma Jiménez, congresista que durante años luchó para que en Colombia se aprobara la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Las últimas imágenes con vida de Garavito

“Nunca supimos por qué Garavito accedió a darle esa entrevista a él, y no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Sentí que ese material podía convertirse en un libro”, precisó.