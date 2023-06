Asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal podrán operar el PAE; así lo confirma decreto de MinEducación

Un nuevo cambio se dará en el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Como anteriormente se propuso y ahora ya se formalizó, las asociaciones de padres de familia o las juntas de acción comunal podrán operarlo en su área de influencia.

“Queremos que madres y padres y las juntas de acción comunal del barrio y la vereda entren a operar los Planes de Alimentación Escolar, PAE, de los colegios de sus hijos para garantizar más nutrición y cero corrupción”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

En el segundo semestre del 2022, la UApA inició, junto al Banco Mundial, un piloto con cinco Entidades Territoriales Certificadas en Educación para establecer las rutas necesarias para la contratación del PAE a través de asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Ahora, desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), el subdirector, Juan David Vélez, indicó que este es un resultado muy importante, “pues el decreto faculta a las asociaciones y juntas para que se conviertan en operadoras del PAE en las zonas rurales dispersas de su territorio, lo que tendrá efectos positivos en la economía de estas zonas, en la apropiación del programa y en el ejercicio de un control social mucho más cercano”.

En su articulado, el Decreto adiciona el numeral 20 al Artículo 2.3.10.2.2 del título 10 del Decreto 1075 de 2015, en el que enfatiza a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) para que realicen la planeación del Programa de Alimentación Escolar con la suficiente anticipación, garantizando la prestación del servicio desde el primer día y sin interrupciones durante todo el calendario escolar. Para esto, la UApA define un valor de referencia de los recursos que le asignará a la ETC desde el Presupuesto General de la Nación, lo que le permitirá hacer toda la proyección del año siguiente.

Se han adelantado planes piloto

En el segundo semestre del 2022, la UApA inició, junto al Banco Mundial, un piloto con cinco Entidades Territoriales Certificadas en Educación: Nariño y Chocó, en representación de la región pacífica; Córdoba en representación del Caribe; Guainía de la Amazonía, y Orinoquía y Huila de la región Andina, con el fin de establecer las rutas necesarias para la contratación del PAE a través de asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal, así como los diferentes niveles de apropiación y el avance de cada ETC con el procedimiento, de acuerdo con las dinámicas propias de cada territorio en coherencia con las capacidades de los equipos territoriales del PAE. Posterior a ello y por solicitud propia, las ETC de Arauca y Norte de Santander, pidieron ingresar a este piloto.

“Una de las apuestas del Gobierno, es aumentar el número de complementos alimentarios que se preparan directamente en las instituciones educativas, es decir, comida preparada en sitio, caliente, que mantenga las costumbres y tradiciones locales. Este Decreto permitirá un PAE más cercano a las comunidades académicas, con mayor pertinencia territorial y generador de dinámicas económicas locales”, agregó el subdirector de la UApA.

De los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE, en 65 no se está entregando el complemento alimentario debido a suspensiones en los contratos del Programa. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Estado de la Operación del Programa de Alimentación Escolar

De acuerdo con el Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (INOP), más de 5,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están recibiendo el complemento alimentario del PAE, en más de 41 mil sedes educativas oficiales en todo el territorio nacional.

Especifica el INOP que, de los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE, en 65 no se está entregando el complemento alimentario debido a suspensiones en los contratos del Programa. Se trata de 27 municipios no certificados en educación de Córdoba; los 28 municipios no certificados de Magdalena; 8 municipios de Cauca; Girón, y el municipio de Manaure (La Guajira).

Hay controversia

Lo determinado en el decreto 0846 de 2023, del Ministerio de Educación, ya genera controversia. Por ejemplo, el columnista Sixto González señala que de ejecutarse lo mencionado por el mandatario, aumentaría la corrupción.

“¿Sabe la logística y coordinación operativa que conlleva un proyecto de tal magnitud, para entregársela a una Junta de Acción Comunal o a la Junta de Padres de Familia? El robo será peor. Concordaría con que estas juntas hagan parte activa de la veeduría de los operadores, junto a las de Ley”, le respondió al presidente.

Aquí se puede leer completo el decreto.