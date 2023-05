Amenazan de muerte a personero estudiantil de Buenaventura por denunciar incumplimientos del PAE

En Buenaventura, Valle del Cauca, el personero de la institución educativa Néstor Urbano Tenorio recibió fuertes amenazas por denunciar los conocidos incumplimientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en este distrito.

Por medio de un panfleto con múltiples errores de ortografía, desconocidos lo instaron a guardar silencio a cambio de no atentar contra su vida. La misiva dice que conocen donde vive y con quien anda, y amenaza con asesinarlo y desaparecerlo si continúa denunciando la situación del PAE.

El líder estudiantil hace parte de la institución educativa Néstor Urbano Tenorio de Buenaventura. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“De ante mano te advertimos que te quedes callado y no opines más sobre lo del PAE en Buenaventura. Deja de ser sapo, a vos qué te importa si les llega la comida completa o no, o es que a vos no te dan comida en tu casa, malparid*, que quieres estar perjudicando a la gente mal hablando por el noticiero y las emisoras, maldito”, se lee en el panfleto.

Las amenazas provocaron la reacción de los congresistas Alexander López y Alejandro Ocampo.

“De forma cobarde y a través de un miserable panfleto, delincuentes amenazaron al líder estudiantil de la institución educativa Néstor Urbano Tenorio por sus valientes denuncias sobre el PAE en Buenaventura, que cuenta con múltiples fallas que comprometen de forma grave el derecho humano a la alimentación de 45.000 niños y niñas. Es desolador el abandono del gobierno distrital a la niñez, la infancia y la adolescencia que se ha profundizado a tal punto que los niños deben manifestarse por comer y, peor aún, son amenazados por ello sin que existan garantías en el territorio”, aseguró López.

Por su parte, Ocampo pidió a las autoridades competentes iniciar las pesquisas pertinentes. “Necesitamos garantizar la vida de este jovencito valiente y le solicito de manera urgente a la @FiscaliaCol investigar de carácter urgente las amenazas y el PAE”.

Atención: acaban de amenazar de muerte a un jovencito valiente que es personero de un colegio en Buenaventura que se atrevió a denunciar en una emisora las irregularidades sobre el PAE@petrogustavo @UNPColombia @AlexLopezMaya necesitamos garantizar la vida de este jovencito… pic.twitter.com/S9UJsK9HKF — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) May 20, 2023

Protección del PAE

Definiendo una ruta especial para la recepción de amenazas y conformando dos grupos élite de parte de la Policía y la Armada Nacional, concluyó la Mesa de Seguridad que lideró la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, por instrucción de la gobernadora Clara Luz Roldán, con varias autoridades a propósito de las intimidaciones que se presentaron contra la ejecución del PAE en Buenaventura.

El secretario de Seguridad del departamento, Camilo Murcia Lozano, sostuvo que en el departamento se tienen dispuestas todas las capacidades de las autoridades para ‘blindar’ el correcto cumplimiento de la alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales, de la mano de la Contraloría Departamental y la Contraloría General de la República.

“Se tienen tres componentes fundamentales: prevención, correspondientes a la denuncia, y por eso tenemos activa y vigente la bolsa de recompensas en el departamento; un plan de intervención en el que se ha conformado un equipo élite de la Armada en zona rural y para el perímetro urbano con Policía para el acompañamiento del operador, y, el tercero, que corresponde a la judicialización de cualquier actor criminal que se atreva a amenazar la ejecución del PAE”, aseguró Murcia.

Gobierno del Valle, Contraloría y fuerza pública buscan ‘blindar’ el PAE en Buenaventura (Valle del Cauca). - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

Entretanto, Ligia Stella Chaves, contralora departamental del Valle y presidenta de la Comisión Regional de Moralización, rechazó las intimidaciones contra un personero estudiantil en días pasados y señaló que ya el Ministerio del Interior recibió la denuncia y atenderá el caso.

“Nos vamos con un parte de tranquilidad de verdad porque esta mesa ha sido muy productiva, escuchamos a las fuerzas militares y tenemos ya una ruta especial para darle protección especial a lo que es el PAE en el municipio de Buenaventura”, manifestó Chaves al resaltar la gestión del Gobierno del Valle en este tema de competencia distrital y nacional.

De otro lado, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, instaló una mesa de diálogo y concertación con los contralores y personeros estudiantiles de Buenaventura, con el propósito de hacer un balance de las necesidades en materia de prestación de servicios educativos en la zona urbana y rural, y dar soluciones para superar las problemáticas actuales.

La mesa estuvo acompañada por representantes de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, Acnur y el Ministerio del Interior.

Al cierre de la jornada, la ministra Vergara aseguró que el Distrito de Buenaventura cuenta con $ 12.000 millones que fueron girados en diciembre de 2022 y deben ser utilizados para mitigar la crisis educativa actual. Adicionalmente, anunció un aumento del 13,12 % en el gasto administrativo, que equivale a $ 2.800 millones y que se girarán en el próximo mes de junio.

Programa de Alimentación Escolar, imagen de referencia. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“Es responsabilidad de la Alcaldía Distrital de Buenaventura realizar los trámites para incorporar esos recursos de educación y llevar a cabo las acciones de mejora que requieren las 42 instituciones educativas que benefician a 43.178 estudiantes del Puerto. Desde el Gobierno Nacional instamos a que se les garantice a estos niños, niñas y jóvenes una educación de calidad, en condiciones de dignidad”, enfatizó la ministra Vergara.