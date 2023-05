Asesinan a joven que realizaba labor social en Buenaventura; la violencia amenaza nuevamente con tomarse la ciudad

El líder social bonaverense Leonard Rentería, denunció en sus redes el vil asesinato de un joven artista también oriundo de Buenaventura, quien fue identificado como Marcelo.

“Se fue un amigo. Nos acaban de matar a Marcelo hace poco; un compañero de luchas y resistencias. La última vez que lo vi habíamos quedado de grabar con él, hacer una entrevista para contar de su arte y videos”, contó Leonard.

Este era uno de los jóvenes asesinados hoy en Buenaventura, era trabajador, animador, influencer conocido como "MARCELO RUMBA", no tenía nada q ver con las bandas CRIMINALES de esta ciudad.



¿Otra vida inocente que quedará impune?



Rentería agregó: “nos duele que la violencia en Buenaventura no pare cuando se supone que las dos estructuras hablaron de retomar la paz. Señor presidente Gustavo Petro y señora vicepresidenta Francia Márquez, hay que ponerse o abrocharse los cinturones, no podemos permitir que los ilegales sigan definiendo sobre nuestras vidas y peor aún, que jueguen con la paz en la que dicen estar interesados a ayudar a construir”, manifestó.

El líder social exigió como colombiano que le ayuden a Buenaventura a resolver la situación violenta que se está presentando en el Distrito Especial.

“No queremos contar más muertos, tampoco queremos que los ilegales jueguen con la gente y el deseo de paz. Les exijo que tomen medidas; reconocemos su voluntad frente a la paz, pero necesitamos que se concreten acciones que nos lleven a consolidar la paz, o los grupos reflexionan y aportan realmente a la paz o la Fuerza del Estado debe actuar para garantizarnos la paz”, concluyó.

Cabe recordar que a finales de abril, la oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que Los Shottas y Los Espartanos, las dos peligrosas estructuras armadas de Buenaventura, habían renovado el Pacto por la vida para eliminar la violencia.

“Con mucha esperanza anunciamos que el alto nivel de los grupos armados Los Shottas y Los Espartanos renovaron el Pacto por la Vida acordado en septiembre del 2022″, se informó en una misiva.

Los acuerdos, entre otras, contemplan que no se asesinen entre bandas criminales, pero además la eliminación de fronteras invisibles.

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, expuso la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En el comunicado también se brindaron detalles de cómo se llegó al acuerdo entre Espartanos y Shottas. Además, se agradeció a quienes aportaron para que las partes renovaran el pacto.

“El Gobierno Nacional reconoce el valor de algunas personas privadas de la libertad que, siendo ajenas a los grupos armados, han apoyado la propuesta, facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas. A lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”, se agregó.

Sin embargo, en las últimas horas, el Obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, pidió que continúen los diálogos entre las bandas criminales.

“Un llamado al Gobierno Nacional para que atienda las dificultades que se puedan presentar y pedimos a Dios que nos ayude para que no vuelva la guerra a nuestro Distrito, que paren el accionar, los que quieren empuñar otra vez las armas y destruir con balaceras en los barrios esta realidad que hemos vivido en años anteriores, que ha sido terrible para nuestro Distrito. No queremos que vuelva la guerra a la ciudad, que paren esos disparos que están haciendo”, precisó.

Agregó: “la paz no es tan fácil. Estamos hablando de problemas históricos. Esta parte del conflicto nos desconcierta, nos entristece los robos, las extorsiones”, dijo Jaramillo.