Ola de violencia se desató en Buenaventura: atentados dejaron varios heridos este fin de semana

Un fin de semana violento vivió Buenaventura por cuenta de atentados con arma de fuego que dejaron varias personas heridas. En redes sociales se especula que los atentados dejaron víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta información.

“Se presentaron unos hechos violentos en distintos barrios, pero a través de las redes sociales se maneja mucha desinformación. Estamos esperando adelantar un consejo de seguridad para determinar el número de muertos o heridos, posteriormente, entregaremos la información”, aseguró a SEMANA Edwin Patiño, personero de Buenaventura.

Esta nueva ola de violencia, desatada, al parecer, por los enfrentamientos de las bandas criminales Los Espartanos y Los Shottas, hizo que el congresista Alexander López Maya pidiera la atención del presidente Gustavo Petro.

“La situación de violencia en Buenaventura aparece de nuevo este fin de semana, con asesinatos y heridos en sectores populares del territorio. Lo convoco de nuevo para que se implemente el Plan Integral de Seguridad para Buenaventura y avanzar con mayor rapidez en concretar acuerdos de Paz entre grupos al margen de la ley en la ciudad. Nuestro pueblo no merece tantas tragedias juntas, el terror no puede mantenerse en un pueblo que implora la paz. Esto no puede seguir ocurriendo”, dijo el congresista en Twitter.

Las autoridades de Buenaventura precisarán la cifra de heridos y muertos en un consejo de seguridad que se realizará este martes a las 10 a.m. - Foto: Getty Images

En uno de los atentados, perpetrado en el barrio Gran Colombiana, resultaron heridos dos jóvenes artistas que integran el PCN- Instancia Región Palenque el Congal. Preliminarmente, se estima que una persona habría muerto a causa de los disparos en uno de los atentados, mientras que la cifra de heridos sería de al menos ocho.

La violencia no puede ser la respuesta. Ayer en Buenaventura se presenció un acto cobarde que atenta contra los derechos humanos y la vida de nuestros jóvenes. A las 5:45 P.M., en el barrio Gran Colombiana, hombres desconocidos dispararon indiscriminadamente contra integrantes… pic.twitter.com/kUF7Un9MU2 — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) May 23, 2023

“Exigimos a las autoridades que esclarezcan estos hechos violentos y garanticen la protección y seguridad de los jóvenes y la población de Buenaventura. No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que el miedo domine nuestras calles. La justicia y la paz deben ser los cimientos de nuestra sociedad”, añadió López.

El congresista Alex López Maya. - Foto: Polo Democrático

El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, quien ha liderado las conversaciones entre Los Espartanos y Los Shottas para alcanzar treguas y acercamientos con el Gobierno para iniciar diálogos de paz, expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura y aseguró que, pese a los actos de violencia, las bandas criminales mantienen la voluntad de concertación.

“Buenaventura está pasando por un momento de crisis por la violencia que se ha desatado. Somos conscientes de las dificultades que hay en algunos sectores y los ataques y muertes de jóvenes. Hay que aclarar que estos jóvenes (de las bandas criminales) no han firmado un documento con el estado colombiano ni se han hecho un acuerdo formal. Ellos siempre han tenido una actitud de buscar el fin de este conflicto y el fruto de esa situación nos llevó a tener ocho meses de relativa calma, pues se disminuyeron los homicidios y se quitaron algunas fronteras invisibles”, expuso Jaramillo.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Además de homicidios en Buenaventura, a Los Espartanos y Los Shottas les atribuyen extorsiones, robos y la demarcación de fronteras invisibles para controlar el territorio.