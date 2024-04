Atención | Aplazan la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro. La Fiscalía acompañó la solicitud de la defensa. ¿Para cuándo quedó?

Los abogados enumeraron una lista de documentos, videos y audios que, al parecer, no fueron entregados por la Fiscalía a la defensa, lo que hizo imposible revisarlos y confirmar que estaban a disposición del procesado. Más razones, según los abogados, para insistir en el aplazamiento. La audiencia quedó para el 4 y 6 de agosto..

“No podemos hacer el trabajo a la bancada defensiva, acudir al centro de servicios judiciales a decirle que les entreguen los audios y los videos de cada una de las audiencias preliminar y nosotros no contamos con ellos, nosotros nos basamos en los audios y los videos, pero no los tenemos”, señaló el fiscal del caso.

Para el fiscal Burgos, acceder al aplazamiento es prudente, en aras de tener tiempo para revisar los elementos de prueba, pero no bajo el argumento de una falla de la Fiscalía en el traslado de los elementos y las evidencias que desde hace varios meses se compartieron con la defensa. Además, hizo una advertencia respecto de la revelación del agente infiltrado, en este punto no cedió el fiscal.

“Por parte de la Fiscalía General de la Nación no vamos a revelar esta información de carácter reservado, adicionalmente, esta fuente no formal no se va a utilizar en ningún momento en el desarrollo del juicio oral para construir su teoría del caso, la misma solo fue utilizada para los intereses de los actos investigativos del ente persecutor”, dijo el fiscal Mario Burgos.