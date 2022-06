Atención: Capturan al senador liberal Mario Castaño, señalado de participar en una poderosa red de corrupción

Poco va a poder disfrutar la curul en la que fue reelegido el senador Liberal, Mario Castaño, quien al parecer era la máxima cabeza de una organización que tenía tentáculos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, en donde saqueaba el erario con apoyo de alcaldes y dirigentes en estas regiones. Castaño presuntamente estaba pendiente de los contratos y los presupuestos que se movían para direccionarlos en favor de personas cercanas y ahora tendrá que responder por los delitos peculado, interés indebido en la contratación y concusión.

Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que fue reelegido a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.

La operación criminal para robarse los recursos públicos de parte del senador Mario Castaño fue denunciada en exclusiva por SEMANA, en marzo, cuando publicó una investigación en la que quedaba claro como el parlamentario del eje cafetero tenía articulada toda la red criminal. Pero esa fue apenas el principio de una serie de pruebas que fueron saliendo y que fueron publicadas sobre la forma de operar de la organización de Castaño, de la cual la Fiscalía, con pruebas, ya puso tras las rejas a nueve de sus compinches en Bogotá, Manizales y el Chocó..

Los capturados, presuntos socios criminales del recién capturado senador Castaño son: Lorena Cañón, Santiago Castaño y a su hermana, Claudia Marcela Castaño; Alejandro Noreña, Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar Herrera y Harvis Arturo Rentería.

Según las investigaciones, el apetito del senador Castaño frente a los recursos públicos es voraz, según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

Son horas de grabaciones las que están en poder de las autoridades y que dan cuenta del comportamiento presuntamente criminal del senador Liberal, quien al parecer llevaba delinquiendo desde 2018.

En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.

En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.

Además, en el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.

“Me puse a hacer estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta; cómo es esa vuelta, papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaría, hacer un CDA completo, de cero vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.

El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón”.

EN DESARROLLO....