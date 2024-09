Atención: Corte Constitucional establece que los animales de compañía no pueden ser embargados en procesos judiciales

Un anuncio importante dio este miércoles, 25 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional, al tomar la decisión de que los animales de compañía no pueden ser embargados, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los dueños de mascotas.

El artículo en cuestión está compuesto por 16 numerales que enlista una serie de bienes que no pueden ser objeto de embargo, tales como condecoraciones y pergaminos por actos meritorios, así como los uniformes y equipos de los militares, entre otros.

Por esta razón, los demandantes argumentaron que, al no incluir a los animales de compañía en esta lista, el legislador incurrió en una omisión legislativa que ignora que estos no deben ser objeto de embargo.

Es necesario comprender que los animales de compañía implican una responsabilidad continua y por eso puede que no siempre sea buena idea adoptar a un animal solo por un capricho. Antes de adoptar o comprar un animal de compañía es necesario comprender que va a tener un impacto en todos los ámbitos de la vida, desde el económico hasta el social.

Una vez se tiene eso claro, también es necesario escoger conscientemente al animal que más se adapte al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, si una persona no tiene tanto tiempo libre, lo ideal es escoger un animal que no necesite largos paseos o, si el espacio de vivienda es pequeño, puede que un perro grande no sea la mejor opción.