Atención: el actor Juan Pablo Raba fue atacado a golpes por delincuentes que lo robaron en los cerros de Bogotá. Sus hijos menores de edad vieron todo. Le quitaron hasta el anillo de matrimonio

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en su publicación de Instagram con un tono voz pausado, y desilusionado, quien además lamenta la situación que se vive en la ciudad.