Ojo: la modalidad con la que delincuentes buscan robar a conductores en Bogotá; no les importa arriesgar sus vidas

Las autoridades advirtieron que podría tratarse de una modalidad de robo, sin embargo, no se han conocido reportes sobre hurtos perpetrados con este modus operandi.

“ Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia en la localidad de Suba y en la Metropolitana de Bogotá ”, dijo el teniente Sergio Bayona, comandante de la Policía de Suba, a CityNoticias .

No obstante, la denuncia ciudadana queda como precedente para que los conductores presten atención cuando transiten por la ciudad y eviten convertirse en presa de los delincuentes.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images



Inseguridad descontrolada en Bogotá

No obstante, la Policía local indicó que la mujer no pudo hacer dicho cambio por el hecho de que el banco a donde iba a poner el efectivo se encontraba cerrado. A raíz de ello, la denunciante, quien iba con un acompañante, tomó la decisión de irse para el barrio La Felicidad, también de la misma localidad, así que se subió a su camioneta y, hasta ese momento, no hubo problema alguno.