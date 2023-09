Pilas: denuncian nueva modalidad de robo en los buses de TransMilenio; conozca de qué se trata para que esté alerta

Como si fuera poco, dijo Tatiana, varios pasajeros empezaron a grabarla. “Lo único que sé es que la persona que me culpaba de haberme robado el celular, me agarró fuertemente del brazo, me bajó insultándome y haciendo un escándalo en la estación, mencionando que yo era una ladrona y que me había robado el celular a la pobre señora. La señora se baja también en la estación y la primera persona que me intimidó con su mirada seguía en el TransMilenio. Cuando me bajan en la estación no habían ni bachilleres ni policías”, agregó.