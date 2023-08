Pilas usuarios de Transmilenio, así funciona la nueva modalidad de robo en los articulados

La inseguridad en Bogotá no cesa, en especial en los medios de transporte que se han visto afectados por ladrones que cada vez son más eficaces en sus modalidades de hurto, Transmilenio es uno de esos espacios donde se presentan robos continuamente, bien sea en las estaciones o en los mismos buses.

La segunda estación más peligrosa de la ciudad también está ubicada en el centro de Bogotá, sin embargo, llamó la atención por la cantidad de estudiantes que la frecuentan diariamente. No obstante, esto no hace que la estación de Universidades no sea peligrosa y esté ubicada en el segundo lugar de este desagradable listado.