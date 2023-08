Papá de Paula Torres, la joven que murió tras atraco en TransMilenio, busca testigos: esta fue la hora, el día y la ruta que tomó

Salvo esa hipótesis, Edwin Torres, el papá de Paula Valentina Torres, ha denunciado en medios de comunicación que aún no obtienen detalles de lo ocurrido , salvo que su hija tomó la ruta B11 en la estación Héroes a las 3:20 p. m. del 27 de julio.

Según el investigador, ya lo han estado llamando algunos ciudadanos, bajo absoluta reserva. “Hay gente que ha sido víctima de robo en la misma modalidad, pero se está averiguando si se trata de una banda o de una sola persona. Me han llamado personas a decirme: ‘Yo fui víctima de la misma modalidad’, en esa misma estación o en otras estaciones, como la de San Victorino. Casos aislados, pero en la misma modalidad”, agregó.

El investigador contratado por Edwin Torres afirmó que no puede dar mayores detalles de las investigaciones, lo que precisó es que su labor es apoyar a las autoridades, especialmente buscando a quienes hayan estado en la ruta B11 que tomó Paula Valentina, razón por la que les pidió colaborar.

La angustia que vive la familia de Paula Valentina

“El amor por la vida la llevó a luchar durante 11 horas. Pasadas las dos de la madrugada de este viernes, nos dijeron que murió” , relató Yenny Sutachán Martínez, tía de la joven, confesando que, a pesar de que conocen de Dios y tienen fortaleza en él, no dejan de sentir un dolor profundo como familia y el duelo es difícil de llevar.

Solo en segundos, un hombre del cual aún no hay rostro, le cambió la vida a toda una familia, por tener de manera fácil un celular iPhone 14 que Paula Valentina, estudiante de terapia física en la Universidad El Rosario, compró con sus ahorros desde diciembre de 2022. Del hombre al que los testigos describen con un aspecto físico descuidado, como si fuera habitante de la calle, no se sabe nada. No había cámaras en el articulado. Supuestamente, tampoco en la estación.