Ella era Paula Valentina, la joven que murió tras ser asaltada en TransMilenio: sus sueños y pasiones

Todos los días se movilizaba en el sistema público de transporte de Bogotá, desde su casa en Cedritos, hasta el centro de la ciudad. Transmilenio también le servía para llegar a otro de los lugares que frecuentaba, la iglesia El Lugar de Su Presencia, en la Avenida Suba. Allí estuvo reunida por última vez con su familia, el pasado miércoles 26 de julio. “Yo la dejé en la estación y me despedí, lejos de pensar que sería la última vez que la abrazaría con vida” , dijo Yenny Sutachán Martínez, tía de la joven.

“Ella prefería no dejarse llevar por el miedo que implica salir a las calles de Bogotá, siempre fue muy valiente y guerrera, así quedó demostrado incluso en sus últimas horas de vida”, agrega la mujer con la voz ahogada en llanto, antes de hacer un recuento de lo sucedido.

La tarde del jueves 27 de julio, Paula Valentina, al salir de la universidad le marcó a su abuela. Ella tiene una llamada pérdida en a las 3:22 p.m. Como no le alcanzó a contestar, la joven le marcó a un amigo a las 3:25p.m., estaba hablando con él, chateando, cuando se abrió la puerta del Transmilenio y un hombre le arrebató el celular. Ella, en el impulso de proteger sus pertenencias, se trató de colgar a él. El hombre saltó de la estación y ella cayó, al parecer de espalda y se golpeó fuertemente en la cabeza. Quedó inconsciente.

“El amor por la vida la llevó a luchar durante 11 horas. Pasadas las 2 de la madrugada de este viernes, nos dijeron que murió” , relató Yenny, confesando que, a pesar de que conocen de Dios y tienen fortaleza en él, no dejan de sentir un dolor profundo como familia y el duelo es difícil de llevar.

Solo en segundos, un hombre del cual aún no hay rostro, le cambió la vida a toda una familia, por tener de manera fácil un celular iPhone 14 que ella compró con sus ahorros desde diciembre de 2022. Del hombre al que los testigos describen con un aspecto físico descuidado, como si fuera habitante de la calle, no se sabe nada. No había cámaras en el articulado. Supuestamente, tampoco en la estación.