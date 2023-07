Niño de siete años fue testigo del feminicidio de su madre en sur de Bolívar

Los relatos describen que Sandy estaba mirando unos diseños de puertas, cuando vio llegar a su esposo ofuscado. La primera señal fue un golpe en la pared. Luego, empezó a pedirle que subiera del taller al apartamento. Al ella no prestarle atención, él mismo baja y la toma de su cabello, la hala y e propina un golpe con su mano en la cabeza.

La familia asegura que no era la primera vez que la golpeaba, “¿Qué pasó?, celos no creo, porque Sandy siempre fue una persona fiel y trabajadora, en la relación de 12 años de matrimonio nunca dio motivo para esa tragedia. Sus hijos hoy se encentran huérfanos, su madre en un cementerio y su padre en una cárcel de Girón (Santander). Se sabía de las infidelidades de él, pero no se sabía que él la golpeaba tanto y al aparecer eso venía ocurriendo desde hace mucho tiempo”, dijo Jenny Astrid.