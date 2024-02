Atención | El único capturado por el asesinato del empresario Hernán Franco, en el parque de la 93, no aceptó cargos

Jean Karlo Bermúdez Camargo, tiene 26 años de edad y es guarda de seguridad. Sin embargo, para la Fiscalía está involucrado en el asesinato del empresario Hernán Franco, víctima de un sicario cerca al parque de la 93 en el norte de Bogotá. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y receptación, Jean Karlo no los aceptó.

Para la fiscal del caso, el ahora capturado estuvo en el lugar de los hechos y participó en un rol definido del plan criminal. Justamente el que implicaba la huida del asesino, el problema, como quedó en video, fue que la motocicleta no encendió, vehículo que al parecer era robado y con placas falsas.

Bermúdez Camargo no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía, negó su responsabilidad en los hechos, lo que abre paso a un proceso más largo para el capturado, con las implicaciones legales que corresponde, como es la solicitud de medida de aseguramiento y remitir las diligencias para un eventual juicio.

El detenido no lo pensó mucho y respondió: No señor juez, no aceptó los cargos que fueron imputados”.