Atención: ELN anuncia la liberación del sargento Libey Danilo Bravo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes 21 de febrero la liberación del sargento del Ejército Libey Danilo Bravo, quien se encontraba secuestrado por ese grupo subversivo, con el cual el presidente Gustavo Petro adelanta un proceso de paz.

Antonio García, jefe del ELN, anunció a través de sus redes sociales que el ELN liberará al suboficial secuestrado en Arauca el 14 de febrero, un día después de que las negociaciones de paz iniciaron en México.

Dicho secuestro fue reconocido por la guerrilla el pasado 17 de febrero en un comunicado que publicó y el país rechazó ese actuar delincuencial.

Incluso el presidente Gustavo Petro aseguró que ese tipo de hechos iba en contra de la paz.

Paradójicamente, el jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la 'paz total' del Gobierno Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”. - Foto: ap

“El sargento Libey Danilo Bravo, capturado por el ELN en Arauca, es un prisionero de guerra, se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el DIH. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad”, dijo Antonio García.

Agregó: “Los asesinatos de los compañeros del ELN por parte de las Fuerzas Militares gubernamentales, en estado de indefensión, en el Naya y en Antioquia son crímenes de guerra, violatorios al DIH. ¿Cuál es la diferencia de estas dos formas de actuar las fuerzas contendientes en una guerra?, que el ELN respeta el DIH y la otra parte NO”.

Justamente, las negociaciones de paz que se están adelantando en México buscan acordar las bases para implementar el cese al fuego bilateral que pondría fin a todas las acciones delincuenciales del ELN.

Sin embargo, García no dio detalles sobre cuándo será liberado el militar, pero se espera que sea en los próximos días, seguramente, con la ayuda de la Cruz Roja Internacional.

Petro, contra el ELN: “Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz”

Cabe señalar que frente al secuestro del militar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter: “Condeno el secuestro del sargento Libey Danilo Bravo del Ejército Nacional”.

“Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Estos hechos de violencia contra la fuerza pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad”, escribió en su publicación.

Condeno el secuestro del sargento Libey Danilo Bravo del Ejército Nacional. Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Estos hechos de violencia contra la Fuerza Pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 19, 2023

También cabe recordar que el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, lamentó el hecho. En su momento manifestó que “fue secuestrado al parecer por integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos del frente Domingo Lain Saenz, del grupo armado organizado del Ejército de Liberación Nacional”.

Iglesia católica también se había pronunciado

Sobre el secuestro, el monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, indicó que es lamentable ese secuestro y que esas situaciones no pueden ocurrir.

“La situación de Arauca y lo relacionado con la privación de la libertad del sargento viceprimero Libey Danilo Bravo son objeto de gran preocupación y nos lleva a expresar solidaridad con su familia”, trinó.

Agregó: “Esto será tema de la mesa de negociación que se desarrolla en México con el ELN y nos demuestra la urgencia de avanzar en un cese al fuego que permita garantizar las condiciones para la población y la guerrilla. Esperemos que esto nos ayude a caminar hacia gestos donde se muestre el respeto por la vida y se libere al sargento”.

“Fue una crisis profunda”: Pablo Beltrán, negociador del ELN, sobre la mesa de diálogo con el Gobierno

En entrevista con Juan Diego Quesada de El País de España, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN señaló varios puntos importantes sobre esta mesa de diálogo y sobre lo que significa este proceso de paz para esta guerrilla. El negociador del ELN destacó que una de las ventajas de este proceso de paz es que el gobierno actual tiene en su agenda el compromiso con la paz.

“La novedad es que tenemos un gobierno progresista que tiene en su programa lograr la paz. Coincide con nosotros en que la paz es una urgencia del país y lo único que nos hace viables como nación. Somos socios en este asunto”.

Aunque el gobierno actual ha insistido en dicho compromiso, algunas acciones han puesto en jaque esta mesa de diálogo y han suscitado crisis, como se observó en 2022 cuando Petro anunció en su cuenta oficial de Twitter un supuesto cese al fuego, el cual ni se había conversado ni se había acordado, confirmó Beltrán. Aunque esto puso en crisis la mesa de diálogo, de acuerdo con el negociador no se pensó la idea de suspender las conversaciones entre ambas partes.

“Fue una crisis profunda porque si bien somos socios, la idea de una mesa de negociación es construir consensos. Si los dos están en la mesa, lo que salga de ahí es porque lo hemos hablado, lo hemos acordado y lo vamos a cumplir. No puede salir un papel que se le ocurrió a uno y decir que fue producido por ambos. (...) Nosotros les dijimos de inmediato que eso no era un acuerdo, sino un asunto de ellos. Eso puso en crisis la mesa”, apuntó Beltrán.

Esta no ha sido la única vez que se han presentado crisis en este espacio de conversaciones. La segunda se dio cuando el presidente Petro mencionó que el ELN solo tenía dos salidas: la de Camilo Torres o la del narcotraficante Pablo Escobar. Sobre esto Beltrán aclaró que este tipo de expresiones iban en contra del espíritu de la mesa y que si este iba a ser el nivel de discusión lo mejor era que no contaran con su participación, pues la mesa perdía total credibilidad.

“Por supuesto. Exigimos una explicación. Y no pedimos que disciplinen al presidente, ni que le quiten el teléfono (ríe). Pero por lo menos que él sepa cuál es el espíritu con el que queremos hacer la pedagogía por la paz, que entienda qué busca la mesa y que, si lo entiende, se sume a ese espíritu. Si hay algo que daña la política son los insultos, las medias verdades y que se siembre el odio”, detalló Beltrán.

La llegada de algunos exmiembros de las Farc al Congreso de la República ha sido muy controversial. Respecto a esta mesa de diálogo algunos se preguntan si el ELN también quiere llegar a esta entidad. Sobre esto, Beltrán aclara que por su parte él no considera hacerlo. Asimismo, detalló un aspecto significativo, que ya existe un borrador para que el Gobierno nacional no los considere más como un Grupo Armado Organizado (GAO), sino que los reconozca como una organización con carácter político.

Beltrán apuntó que el ELN busca un desarme diferente al convencional. Desde esta guerrilla buscan una transformación.

“Nos interesa que haya mucha organización social, mucha educación, mucha democracia directa. Si en todo ese proceso la gente quiere participar en donde nosotros estamos, no nos oponemos. Otra cosa es que seamos un movimiento que nos dediquemos a eso, por ahí no es. Si alguien en nuestra zona quiere ser alcalde, que se comprometa con el programa, que le rinda cuentas a la gente. Si no cumple, habrá revocatoria de mandato. El problema de la democracia representativa es que a usted lo nombran un poco de gente y a usted después lo compran y termina sirviéndole a uno o dos o tres. Eso hay que acabarlo”, puntualizó.