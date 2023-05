Esta es la conferencia completa de Agustín Laje que enloqueció a sus seguidores en Bogotá: “En el siglo XXI el idiota es peligroso”

El escritor, politólogo y conferencista Agustín Laje estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, donde protagonizó una charla que cautivó a gran parte del público asistente a este evento en la capital colombiana.

Laje, cuyo libro está titulado Generación idiota, captó la atención de los 700 asistentes que abarrotaron su conferencia y explicó algunos de los detalles que lo llevaron a escribir este texto.

Durante su presentación, el escritor hizo una explicación, desde su punto de vista, de cómo las diferentes generaciones han convivido y la importancia de la experiencia y los adultos mayores en la edificación de cualquier sociedad.

“Las canas tienen mucho que decir, tienen un rol. Tienen un rol religioso, un rol político, un rol económico”, explicó el escritor en medio de su conferencia. Y aseguró que el protagonismo de los mayores en el mundo premoderno es clave ante la ausencia de todos los elementos que nutren la actualidad, como el internet, las redes sociales, la televisión, etc.

Durante el domingo se vivieron largas filas en Corferias para la conferencia de Agustín Laje. - Foto: Revista Semana / Juan Carlos Sierra Pardo

A través de un recorrido por la historia, Laje quiso graficar cómo la cultura ha sufrido cambios importantes que han marcado las diferencias entre los distintos periodos de la humanidad; indicó cómo antes fueron los libros los que permitieron la revolución, luego se pasó a los medios y ahora, en la posmodernidad, son las redes sociales las que son las protagonistas para ayudar a generar identidad entre la sociedad.

“¿Por qué la sociedad en nuestra posmodernidad no ha podido estabilizar su identidad? Porque ha perdido los anclajes identitarios tradicionales; porque se han perdido estructuras que conferían identidad y para hablar de identidad hay que hablar de algo que es relativamente permanente en un mundo que cambia. No hay identidad en el mero cambio. Hay identidad siempre que hay algo idéntico así mismo, o sea algo que permanece”, agregó Laje en su presentación.

“Petro es un peón de la agenda globalista”: el politólogo y escritor Agustín Laje explota contra el presidente de Colombia

SEMANA: hablemos de Colombia y Gustavo Petro. Han pasado esta semana un montón de cosas, por ejemplo, pedirle la renuncia de todo el gabinete de ministros y vienen pasando una serie de situaciones que para muchas personas es muy polémica. ¿Qué visión tiene Agustín Laje del presidente Gustavo Petro?

A. L.: negativa. Por empezar, yo no confiaría el país a un guerrillero, pero bueno, el voto popular le ha confiado el país a un guerrillero que viene prometiendo la paz y que, sin embargo, las masacres se multiplican. Sí, a un guerrillero que ha venido prometiendo “el cambio y que nosotros somos distintos de la clase política que ha destruido este país”, y su vicepresidente día de por medio utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea, según entiendo; tengo entendido que ya van cerca de 150 veces que lo utilizó en siete meses. O sea, día de por medio, se ha gastado cerca de unos tres mil millones.

Agustín Laje Gustavo Petro. - Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: sí, es la denuncia que ha hecho una congresista…

A. L.: exactamente. Bueno, ¿ese era el cambio? Y cuando se le dice, ¿y por qué está haciendo esto usted? Ah, pues porque se me canta, porque soy negra, dijo eso, porque soy negra. ¿Qué más racista que eso? Ella es racista, la idea de cómo los blancos lo han hecho, pues yo ahora que soy negra también tengo derecho a hacer algo malo. Entonces, el gobierno de Petro, internacionalmente, se inscribe en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Hemos empezado a vivir, desde 2019 hasta hoy, una segunda ola del proyecto socialista en la región que nos ha tenido el mapa de rojo y Petro representa ese rojo aquí en Colombia. Por eso tan amiguito de Nicolás Maduro, de la dictadura genocida, torturadora de Nicolás Maduro.

Toda esa farsa que están haciendo acá del diálogo con la oposición, y resulta que Guaidó no puede entrar al país porque se lo llevan a Estados Unidos; resulta que María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición en Venezuela, pues ella no es invitada a esos diálogos. Eso es una oposición a medida para lavarle la cara al régimen y darle tiempo.

Agustín Laje realizó una comparación entre el presidente Gustavo Petro y el difunto líder venezolano Hugo Chávez - Foto: Juan Carlos Sierra / Getty Image

SEMANA: recientemente, la vicepresidenta Francia Márquez le da una entrevista a SEMANA, a nuestra directora Vicky Dávila, y allí dice que ella usa su helicóptero y tiene que hacer los viajes que sean necesarios, y usa una expresión que usamos los colombianos, que es “de malas”, que es no me importa, lo voy a seguir usando. Esto se ha viralizado, se ha aprovechado por incluso sectores de oposición. ¿Qué piensa sobre esas declaraciones de la vicepresidenta?

A. L.: las vi y me dio la sensación de que esa señora no está preparada para ese cargo. Voy a decir algo extremadamente políticamente incorrecto, a esa señora la han elegido por su color de piel, porque es mujer, porque es pobre y por su sexo. A ella la han escogido con esos criterios, no la han escogido con el criterio que se supone que alguien tiene que escoger alguien para la política, que es si es apto para manejar un cargo tan importante como la Vicepresidencia. Y a esta señora la veía tratando de dar respuestas sin decir absolutamente nada concreto, incluso enredándose cuando se le preguntaba por su apoyo a la dictadura cubana, una cosa atroz.

SEMANA: ella habla incluso del modelo médico de Cuba y que lo admira, de hecho…

A. L.: bueno, a ver si los cubanos que viven en la isla pueden gozar de ese modelo médico que ella tanto admira, porque no es cierto que el cubano de a pie tenga semejantes tratamientos que ellos venden. Esta señora no estaba preparada para dar ni siquiera una nota como esa, mucho menos para ser la vicepresidenta de un país tan importante como este.

Entonces al final del día es coger a la gente por criterios como ese; bueno, al final del día se nota. Y quiero decir algo más sobre lo del helicóptero, porque a esta señora le han dado premios internacionales, le han dado mucho dinero internacional también por su “cruzada ecologista”, ella también además es ecologista, por supuesto. Ahora, cuando uno suma todo el dióxido de carbono que ella emitió con esos 140 viajes en helicóptero que ella le da lo mismo, qué más le da a ella, lo puede hacer. Uno suma más de 340.000 kg de dióxido de carbono. ¿Pero cómo?, ¿no era la campeona de la lucha contra el cambio climático, la lucha por salvar el planeta de la contaminación? Entonces, al final del día, ¿cuál es el punto? Le vamos a importar gas a los venezolanos para no afectar el clima, pero esta señora va a ir de su casa a su oficina todos los días en un helicóptero que emite dióxido de carbono, es una locura. Aparte, voy a decir otra cosa más sobre eso, esta señora es profundamente racista, que es algo que ya había mencionado, porque ella cree que por su color de piel ella tiene derecho a eso. A ver, ¿uno quiere no ser racista? Pues entonces nos olvidamos del color de la piel, igualdad ante la ley.

Ahora, es tan racista el que dice, ella no puede hacer esto por su color de piel, como aquel que dice que ella sí tiene el privilegio de hacer esto por su color de piel; es tan racista el uno como el otro. Y por último, esta señora tiene lo que suelen tener los políticos de izquierda, mucho resentimiento social, son resentidos sociales, son muy peligrosos. Porque claro, vienen de abajo, por ejemplo en este caso, pero terminan viviendo en barrios de ricos, pero viven como resentidos sociales. Entonces todo ese odio de clase, todo ese odio de raza, todo ese odio de género finalmente termina coagulando en una política que termina siendo un papelón como lo hizo aquí en SEMANA.

Agustín Laje fue crítico con la vicepresidente Francia Márquez. - Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿usted cree que Gustavo Petro tiene a Francia Márquez simplemente que la puso allí no por mérito, sino por todas esas razones que usted dice?

A. L.: una vicepresidenta que no puede dar una entrevista sin parecer que está compitiendo en un certamen de hip hop y que no dice absolutamente nada, y yo tiendo a pensar que no tiene demasiado mérito para estar ahí, y que se le escogió por los criterios de la corrección política contemporánea...; tenía todo el combo, aparte premiada por organizaciones globalistas por su supuesta lucha a favor de la ecología para terminar yendo de la oficina a su casa en helicóptero.

SEMANA: o sea, hay incoherencia en la vicepresidenta Francia Márquez…

A. L.: pero claro, es que los resentidos sociales son incoherentes por eso mismo, porque no es que le parezca mal lo que hace el rico, es que ellos quieren hacer lo que hacen mal el rico. Y eso es lo que ella quiere hacer, ella sabe que está muy mal andar en helicóptero utilizándolo como si fuese suyo, pero por eso mismo la respuesta que ella da es: “Si ellos lo usaron, ¿por qué yo no voy a usarlo de esta manera? De malas, yo hago lo que yo quiero, porque yo soy negra”. Y entonces ahí viene el asunto racial, y el asunto racial usado en clave racista. O sea, mi color de piel ahora me da estos privilegios.

Insisto, es tan racista aquel que piensa que el negro está por debajo de él, como aquel que piensa que por ser negro tiene que tener privilegios que otros no tienen. Y si encima le sumamos el componente ambiental, pues entonces realmente ya es una cosa hipócrita, incluso.

SEMANA: ¿al presidente Gustavo Petro lo ve como una especie de Hugo Chávez o no son comparables?

A. L.: bueno, es su aspiración, lo que pasa es que Hugo Chávez pudo ser Hugo Chávez por un contexto económico internacional. Es decir, los barriles de petróleo de Hugo Chávez le permitieron mantener con vida a la dictadura cubana. Ahora este sujeto Petro, es tan antipueblo, él dice que está a favor del pueblo, él es antipueblo que está dispuesto a detener la explotación de gas, o sea, un recurso tan importante para la economía de Colombia.