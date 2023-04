Francia Márquez es una “resentida social peligrosa”: Agustín Laje habla de su “incoherencia” y dice que entrevista de la vice a SEMANA fue como hip hop

¿Pero ella no era la campeona de la lucha contra la contaminación? ¿Entonces, vamos a importar gas a los venezolanos para no contaminar el clima, pero ella va a ir a su casa en helicóptero que emite dióxido de carbono? Es una locura. Perdón que lo diga”, sostiene Laje.

Agustín Laje es demoledor con Francia Márquez. En su entrevista con SEMANA habló largo sobre las declaraciones de la vicepresidenta. “Me da la sensación de que no está preparado para ese cargo. Voy a decir algo políticamente incorrecto. A esa señora la han elegido por su color de piel porque es mujer y porque es pobre”, dice.

Pero agrega que el criterio para la política es si es apto para manejar un cargo tan importante como la vicepresidencia. “La veía tratando de dar respuestas sin decir nada concreto”, dice sobre la entrevista que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila. “Ella no estaba preparada para dar una entrevista como esta”.

Sobre los polémicos viajes en helicóptero también se despachó. “¿No era la campeona de los ecologistas?, a ella le han dado premios por eso. Pero ahora cuando uno suma todo el dióxido de carbono que emitió con esos 140 viajes que a ella le da lo mismo... porque ella lo puede hacer. ¿Pero ella no era la campeona de la lucha contra la contaminación? ¿Entonces, vamos a importar gas a los venezolanos para no contaminar el clima, pero ella va a ir a su casa en helicóptero que emite dióxido de carbono? Es una locura. Perdón que lo diga”, sostuvo Laje.

Laje fue noticia cuando se publicó esa entrevista porque criticó con severidad a Francia Márquez. “No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidenta de Colombia”, dijo al compartir las respuestas de la alta funcionaria en una entrevista reciente con SEMANA en la que decía que admiraba el sistema de salud cubano.

Márquez se había negado en esa entrevista a llamar a la isla una dictadura. “Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo en su momento. Lo que Laje dijo que es “atroz”.

Agustín Laje, escritor y politólogo argentino. - Foto: archivo particular

En entrevista con SEMANA, Laje se refirió de nuevo a la vicepresidenta. “Francia Márquez es racista. Lo que dice es racismo puro”, sostuvo. Para él, la alta funcionaria asegura que puede usar el helicóptero las veces que quiera simplemente porque es “negra. Nada más racista que eso”, agregó.

El escritor y politólogo argentino siguió manifestándose en contra del uso de helicópteros oficiales por la vicepresidenta Márquez. “Día de por medio utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea, según entiendo. Tengo entendido que ya van cerca de 150 veces que lo utilizó en siete meses, o sea, día de por medio y se ha gastado cerca de unos tres mil millones de pesos”.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“¿Ese era cambio? Y cuando se le dice que por qué hace eso, responde que es porque es negra. ¿Qué más racista que eso? Ella es racista, la idea de ‘como los blancos lo han hecho, yo ahora como soy negra tengo el mismo derecho a hacer algo malo’. Eso es racismo puro”, declaró Laje en entrevista con SEMANA en crítica a la vicepresidenta Francia Márquez. “Es tan racista quien dice que no puede hacer esto por su color de piel, como quien dice que puede hacerlo por su color de piel. Es tan racista el uno como el otro, señaló”.

Agregó que todo ese odio de generó terminó en un “papelón” en su entrevista con SEMANA. “Una vicepresidenta que no puede dar una entrevista sin parecer que está en un sistema de hip hop, hace pensar que no tiene los suficientes méritos para estar ahí. Y que se eligió por los criterios de la corrección política contemporánea. Tenía todo el combo. Hay incoherencia. Los resentidos sociales son incoherentes: quieren hacer lo que hace mal el rico. Por eso mismo la respuesta que ella da es si ellos lo usaron por qué no yo no? Ahi está el asunto racial. El color de piel da privilegios”.

Agustín Laje, politólogo y escritor argentino arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De igual manera, además dice que el gobierno de Gustavo Petro se inscribe en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. “Hemos empezado a vivir desde el 2019 hasta hoy, una segunda ola del proyecto socialista en la región que nos ha tenido el mapa en rojo y Petro representa ese rojo en Colombia”, declara Laje.

Agustín Laje, escritor argentino habló en SEMANA sobre las polémicas del gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Archivo Particular Agustín Laje

Vea la entrevista completa de Agustín Laje en SEMANA:

Laje está en Colombia en la Feria del Libro. Su presencia ha causado sensación y revuelo. Se espera que sea el evento más asistido de este certamen que reúne a decenas de escritores y lectores. En entrevista con SEMANA fue mordaz y no dejó títere con cabeza.

Agustín Laje y su nuevo libro "Generación idiota". - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre Gustavo Petro no se guardó nada. “Yo no confiaría el país a un guerrillero”, dijo. Aseguró que viene prometiendo la paz, pero las masacres se multiplican. Lo calificó como el “amiguito de la dictadura genocida de Nicolás Maduro”, y dijo que lo que se hizo en Bogotá en relación con la Cumbre de Venezuela fue una farsa. Criticó que expulsaran a Guaidó y no invitaran a María Corina Machado.

Agustín Laje comparó a Gustavo Petro con Hugo Chávez. - Foto: Juan Carlos Sierra / Getty Image

¿Se parece Petro a Hugo Chávez?, le preguntó el periodista. Y la respuesta de Laje fue demoledora: “Es su aspiración. Lo que pasa es que Hugo Chávez pudo ser Hugo Chávez por un contexto internacional... Ahora este sujeto Petro es tan antipueblo que está dispuesto a detener la explotación de gas… un recurso tan importante para la economía de Colombia”. Agregó que Petro es “un peón de la agenda globalista”.

Laje criticó de fuerte manera el gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Getty Images

“Esa agenda globalista es cocinada en foros internacionales como el Foro Económico Mundial, es cocinada en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo en la agenda 2030. En fin son élites globales que no tienen nada que ver con el pueblo de Colombia, pero fijan ciertos objetivos globales para todo el mundo. Bueno, Petro es un peón de esa agenda que aquí el pueblo colombiano en la mayoría de los casos ni siquiera conoce, qué es eso de la agenda 2030″, contó Laje.

Agustín Laje también se refirió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Foto: Juan Carlos Sierra / Getty Image

Sobre otros mandatarios en la región, se refirió al fenómeno de Nayib Bukele. “El Salvador tenía una tasa de homicidios de 68 puntos por cada 100.000 habitantes. Era el país más violento del mundo. Y bajo Bukele ese índice bajo. ¿Qué muestra?, en primer lugar, que la delincuencia organizada sí se puede derrotar desde el Estado”, dijo.

Aseguró que la segunda lección que da ese liderazgo es que “cuando no lo hace hay que mirar qué están haciendo los políticos porque probablemente están coludidos contra los criminales. Porque la mano dura sí es una opción. Nos han vendido la idea de que a los delincuentes hay que llevarlos no a la Policía, sino a un ejército de psicólogos para que lo convenzan de que está llevando una mala vida”.