Atención: estos son los alimentos que subirían de precio por cierre de la vía al Llano

Del mismo modo, aseguró que ‘’si no hay una solución estructurada, como ocurrió en el kilometro 58, lo que van a vivir nuestros productores son mayores costos, el daño seguramente de alimentos perecederos, la vía alterna que esta en muy malas condiciones y que no acepta tractocamiones, y las consecuencias las pagarán los productores, si no se toma una decisión de recuperación pronta y posiblemente también los consumidores’'.