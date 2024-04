Atención | Fiscal que adelantaba investigación contra Laura Sarabia fue removida de su cargo. ¿Qué pasó?

Cuando Laura Sarabia asistió a la Fiscalía, a una primera diligencia de declaración, aseguró que nada tenía que ver con las pruebas de poligrafía a su exniñera. Dijo que ella no dio órdenes y que además confiaba en los procedimientos que adelantó la seguridad presidencial.

“Soy respetuosa de la ley de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda”, dijo Sarabia.

Desde entonces, septiembre de 2023, no se conocieron mayores actuaciones de la fiscal y fueron más las solicitudes de Laura Sarabia, a través de su defensa, que las decisiones que salieron de ese despacho en el objetivo de establecer cuál sería la responsabilidad de la directora del Dapre en las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la entonces directora de Prosperidad Social, hoy jefe del Dapre.