Atención: Ejército no ha erradicado ni una sola hectárea de cultivos ilícitos en lo que va del año

En enero se conoció que la Policía no había erradicado una sola hectárea de cultivos ilícitos lo que generó una gran polémica en el país y causó además el llamado de atención de los Estados Unidos, que ya en dos ocasiones han expresado su preocupación con la política antidrogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y seguramente la intranquilidad en este gobierno será mayor ahora que se confirma que desde las Fuerzas Militares también están parados, la erradicación también está en cero.

Cifras del Ministerio de Defensa muestran una disminución de más de un 90% en el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en el 2023. - Foto: Ministerio de Defensa

SEMANA conoció que en lo corrido del año la Policía ha erradicado 2.477 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que el Ejército, que también realiza esta labor, no ha erradicado ninguna hectárea. De acuerdo con cifras de la fuerza pública, en 2022, en enero iban 2.983 hectáreas erradicadas, en febrero 6.919 y en marzo 8.102 entre todas las fuerzas.

De acuerdo con fuentes de las Fuerzas Militares, se están siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional, que ordenó hacer énfasis en la interdicción. Es decir, incautar la droga ya procesada por los narcos y atacar otros eslabones de la cadena del narcotráfico como las finanzas ilegales.

Sobre la no erradicación, en su momento el director de la Policía, el general Henry Sanabria, dijo que en enero era normal “que no hagamos erradicación”.

General Henry Sanabria. Director General de la Policía Nacional. Bogotá Marzo 21 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“En este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores. En el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero”, explicó el general Sanabria.

Así mismo, señaló que “queremos llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, generar allí una protección policial para que no haya resiembra, eso nos garantizaría una reducción de un 10 % efectivo de hectáreas cultivadas con hoja de coca”.

El trabajo conjunto de las autoridades permitió la interdicción de una embarcación tipo go fast tripulada por tres sujetos con destino a República Dominicana, quienes transportaban 40 bultos de clorhidrato de cocaína. Imagen de archivo. - Foto: Foto: Armada Nacional

Hay que mencionar que el Gobierno nacional ordenó bajar la meta en el número de hectáreas de cultivos erradicas para este año a casi la mitad.

Disminución en la meta de erradicación

Mientras en administraciones anteriores se le ordenó a la Policía Antinarcóticos meterle el acelerador a la erradicación de cultivos ilícitos, ahora la orden va en sentido contrario. Según reveló la propia Policía Antinarcóticos, la orden del Gobierno nacional es erradicar de manera manual y forzosa 20 mil hectáreas, frente a las 50 mil que era la meta del año anterior.

Sobre este tema indicó en su momento el coronel Édgar Cárdenas, director de la Antinarcóticos de la Policía que “estamos en un planeamiento de los lugares donde vamos a erradicar de acuerdo a la modalidad que es erradicación manual siguiendo las directrices del Gobierno nacional”.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, ordenó reducir la erradicación de cultivos ilícitos en el país. - Foto: José Guarnizo

Añadió el oficial: “Nosotros estamos estimando una meta aproximada de 20 mil hectáreas de hoja de coca, el año pasado era de 50 mil hectáreas, pero por parte de la Policía Nacional se alcanzó una erradicación de 43.600 hectáreas aproximadamente, el no cumplimiento se debió a bloqueos que se realizaban en los territorios”.

Así mismo, el oficial explicó que la orden presidencial es fortalece la interdicción, es decir, afectar otros eslabones del narcotráfico. “Allí es donde estará la fortaleza de la Policía en la interdicción”, añadió.

Las declaraciones las entregó el oficial, durante un golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de marihuana en el departamento del Cauca. Aprovechando el alto flujo vehicular por los planes retorno de vacaciones, los traficantes enviaron una camioneta cargada con más de media tonelada de marihuana desde el Cauca con destino a Bogotá.

El valor del cargamento superaba los mil millones de pesos y con su comercialización los criminales esperaban obtener ganancias cercanas a de los 2.600 millones de pesos. En el sector de Mondoñedo, en una de las entradas a la capital del país, en un puesto de control, la Policía ubicó el vehículo en el que era trasportada la marihuana.

“A través de una llamada a la línea nacional 167 se recibe la información que conlleva a la incautación de 1.040 paquetes, con un peso aproximado de 520 kilos de marihuana, la incautación de un vehículo y la captura de un ciudadano quien conducía el vehículo”, indicó el coronel Cárdenas.