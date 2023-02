Atención | Gobierno ya había pedido investigar al juez que le otorgó la libertad al hijo de La Gata. Fue quien le dio casa por cárcel

Pese a la polémica fiesta de matrimonio que celebró el 10 de julio de 2017 en el interior de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, y que motivaron la destitución de varios funcionarios del Inpec, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López Romero, La Gata, siempre ha gozado de beneficios judiciales y casualmente es el mismo juez el que siempre termina favoreciendo a la empresaria y sus familiares, pese a tener una alta condena de casi 30 años de prisión y ser hallado responsable de un delito tan grave como el homicidio a un periodista.

En la Costa muchos pensaron que la empresaria del chance Enilce López, ‘La Gata’ estaría cuatro décadas tras una condena. - Foto: SEMANA.

Tan solo cuatro años después de este escándalo, en octubre de 2021, el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla le otorgó la detención domiciliaria, argumentando que presentaba problemas de salud y que había mostrado un buen comportamiento en los sitios de reclusión en los que había pasado, mientras cumplía la condena de 29 años de prisión por el crimen del periodista Rafael Prins.

El juzgado tuvo en cuenta un dictamen de Medicina Legal que señalaba que el exalcalde de Magangué (Bolívar) presentaba un cuadro delicado de salud y padecía de hipertensión arterial de difícil manejo, falla cardiaca hipertrófica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de apnea e hipopnea del sueño.

En realidad, en ese momento el juez dio la venia por una serie enfermedades que, en realidad no padece Jorge Luis Alfonso. La lista de supuestas dolencias continuó así: diabetes mellitus, síndrome convulsivo (neurocisticercosis), obesidad mórbida, hipotiroidismo, hipertrigliceridemia, arritmias cardiacas de alto grado, síndrome metabólico, infección de vías urinarias tratada, trastorno interno de las rodillas y poliposis colónica.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz. - Foto: SEMANA

Sin embargo, en esa oportunidad, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, rechazó la decisión judicial y le pidió a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación abrir las respectivas investigaciones con el fin de establecer si había incurrido en alguna irregularidad. Esto teniendo en cuenta que el tratamiento para este cuadro clínico era de carácter ambulatorio y podía recibir atención en la cárcel de Sabanalarga (Atlántico), donde se encontraba.

Frente a esto, el general Mariano Botero, quien fungía como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INpec) sostuvo que esa cárcel contaba con “todas las garantías de seguridad y las condiciones necesarias para proteger su integridad y allí podía recibir la atención médica ambulatoria solicitada en el concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en caso de una situación grave ser trasladado de inmediato al centro médico”.

El Ministerio de Justicia ya había pedido investigar al juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla. - Foto: Cortesía

Por lo que anunció una investigación disciplinaria interna “para establecer qué funcionarios del instituto, estarían involucrados en las presuntas irregularidades”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha conocido una decisión de fondo frente a estas solicitudes ni peticiones de investigación.

“Teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privado de la libertad, esta persona no puede ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural”, aseguró Ruiz en su momento.

Los millonarios bienes de Enilse López deberán ser objeto de extinción de dominio, señaló la Fiscalía. - Foto: SEMANA

Casualmente, este fue el mismo juez que firmó este miércoles la orden de libertad de Alfonso López después que se le notificara que había sido designado gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro. Esto pese a que la misma Oficina del Alto Comisionado de Paz manifestó que nunca se pidió su excarcelación.

“El comisionado no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”,

Por esto, ya pidió que se revocara la medida. Igualmente, la Fiscalía General anunció que se investigará al juez de ejecución de penas.