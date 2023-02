Gobierno Petro pedirá a un juez que revoque la libertad del hijo de La Gata; advierte que no solicitó su salida de prisión

El Gobierno nacional se declaró sorprendido por la determinación que adoptó un juez de la República de otorgar la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata, al asegurar que desde la Oficina del alto comisionado para la Paz no ha pedido que salga de prisión.

De la misma manera, en medio de la polémica que se desató por la determinación de un juez, el Gobierno nacional aclaró que el hijo de Enilce López conocida como La Gata, no es gestor de paz, sino facilitador, designación que debía cumplir en calidad de privado de la libertad.

“Mediante la Resolución 075 de 2022, se autoriza al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, explicó la Oficina del alto comisionado para la Paz.

Además, manifestó el Gobierno Petro que la designación está vigente como facilitador por un periodo de dos meses en su lugar de reclusión, “sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, expresó la Oficina del alto comisionado para la Paz.

Atención! No es cierto que el Gobierno o el Alto @ComisionadoPaz hayan solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López para ser gestor de paz. Ante esta decisión, el mismo Gobierno le solicitará al juez que otorgó la libertad del señor López, que revoque la decisión. pic.twitter.com/sUqlNS3BCL — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 8, 2023

“El comisionado no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”, subrayó el comunicado.

Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, más conocida como la ‘Gata’. - Foto: Archivo/SEMANA

Dice el Gobierno que por medio de una verificación se estableció que el hijo de La Gata sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad.

Jorge Luis Alfonso López no ha sido designado como gestor de paz ni el gobierno nacional ha solicitado su libertad. pic.twitter.com/GQ0eOfoSgx — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 8, 2023

Y detalló el documento publicado por el Gobierno Petro: “La labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de ‘paz total’”.

“Si la OACP observa que, durante las primeras semanas en su rol de facilitador, el señor López no logra cumplir con objetivos precisos o usa su designación para ir en contra de la ley, este rol se suspenderá inmediatamente, como es el caso para cualquier persona que reciba esta designación”, advirtió la Oficina del alto comisionado para la Paz.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Finalmente se dijo: “El Gobierno nacional pedirá al juez que otorgó la libertad del señor López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes”.

El condenado hijo de La Gata será facilitador de paz. Investigan por qué quedó en libertad

Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué (Bolívar), fue dejado en libertad para ser facilitador de paz. El nombre del hijo de la empresaria del chance Enilce López, más conocida como La Gata, fue designado en diciembre pasado por la Oficina del alto comisionado de Paz para que forme parte del proyecto de la ‘paz total’.

SEMANA conoció que al respecto no hay un decreto presidencial, solo una resolución nombrándolo facilitador, y no hay ninguna decisión del Gobierno frente al juez de ejecución de penas.

La empresaria costeña Enilce López Romero se encuentra detenida desde el 2006 y es acusada por las autoridades de lavado de activos. - Foto: Semana

Alfonso López, quien era conocido como El Gatico, fue sentenciado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares. Por estos hechos fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Alfonso López fue designado por el gobierno de Gustavo Petro, mediante la Oficina del alto comisionado de Paz, en diciembre del año pasado para que “contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción de grupos armados organizados”, siendo así un “facilitador” de las gestiones que disponga el Gobierno.

Enilce López ‘La Gata’ camina tomada de la mano de su medio hermano, Arquímedes García Romero.

Frente a esto, el juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, que firmó la libertad inmediata de El Gatico, señala que se cumplen los requisitos exigidos. “(...) Estima el despacho necesario aplicar las consecuencias jurídicas de excarcelación del sentenciado para que desempeñe el encargo como facilitador dentro del proceso de paz con grupos armados ilegales, razón por la cual, el despacho decretará la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta el señor Alfonso López en razón del presente proceso, con el fin que actúe como facilitador del proceso de paz”.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

En el documento se advierte que la libertad del exmandatario municipal dependerá de su gestión dentro del marco de la política del Gobierno en la búsqueda de la paz. En la resolución de libertad se ordenó la suspensión de la aplicación de la pena, advirtiendo que se debe presentar ante las citaciones de las autoridades judiciales.

Desde octubre de 2021, El Gatico se encontraba en detención domiciliaria por padecer problemas de salud. En ese momento, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General investigar al juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla por considerar que la decisión no tenía sustento.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz. - Foto: SEMANA

“Teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privada de la libertad, esta persona no puede ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural”, advirtió el ministro en esa oportunidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por medio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, rechazó tajantemente la solicitud de sometimiento voluntario de Jorge Luis Alfonso López por considerar que no tenía voluntad alguna de aportar a la verdad ni reparación de las víctimas.

JEP - Foto: ANI

“Las sucesivas declaraciones y escritos presentados por el solicitante denotaron hasta el extremo su falta de voluntad para aportar a la verdad plena y reparar a sus víctimas. Aceptar un sometimiento en estas condiciones equivaldría, en palabras de la Sección de Apelación, a admitir a una persona que no exhibe un compromiso serio de avanzar los objetivos del sistema transicional y, por tanto, beneficiarla sin razón”, señala el documento emitido en febrero de 2021.

“El Gatico había presentado su sometimiento tanto en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública, en relación con hechos ocurridos durante su ejercicio como alcalde del municipio de Magangué (Bolívar) entre los años 2004 y 2007, como en calidad de tercero civil, en relación con conductas cometidas antes y después de ese periodo”, finalmente se expresa.