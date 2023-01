Fiscal le dijo al presidente Petro que se requiere ley de sometimiento y que no habrá suspensión de órdenes de captura para extraditables

Tras la reunión que sostuvieron este lunes el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro por parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.

“Le señalé que no existe marco jurdíco y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.

Barbosa aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.

Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con penas diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.

Este lunes se adelantó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó Barbosa.

El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, dijo.

Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozcan quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.

El fiscal fue claro en decir que no se podrá pactar que haya algún tipo de acuerdo político con los delincuentes y que puedan llegar a tener representatividad como ha sucedido en otras ocasiones. Según Barbosa, el mandatario se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcos ni a solicitar levantamiento de órdenes de captura, hasta que no se adelante la discusión de ese proyecto en el Congreso.

Tras el encuentro entre ambos, Barbosa aseguró que se trató de una “reunión amable”. Se sabe que el tono fue cordial, luego de las diferencias que se habían presentado hace algunas semanas.

El fiscal insitió en que los operativos contra los narcotraficantes han arrojado resultados favorables en términos de incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos. “Tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional y en zona rural, de las cuales 349 al día de hoy corresponden a órdenes de captura contra personas que asesinaron a defensores de DD.HH.”, afirmó.

El fiscal general estableció algunos límites al Gobierno. - Foto: Fiscalía

Sobre el tema de las conversaciones con el ELN, el fiscal Barbosa aseguró que la Fiscalía acompañará los esfuerzos que se hagan desde el Gobierno levantando las órdenes de captura, incluso, esa opción se podría implementar con las disidencias que no firmaron los acuerdos de La Habana.

También se refirió a lo revelado por SEMANA de cómo varios narcos estarían buscando hacerle trampa a la ‘paz total’. Barbosa dijo que el mantario respalda las acciones de la Fiscalía para esclarecer este asunto.

De otra parte, se tocó el tema de la posibilidad de liberar a miembros de la primera línea. Sobre esto, Barbosa aclaró que no tiene competencia para llevar a cabo ese proceso, sino que serán los jueces de la República quienes determinen esos hechos.

Barbosa se ratificó en que las relaciones con el presidente Petro pasan por un buen momento y que trabajarán de la mano. “Decirle al país que no existe animadversión ni problemas personales entre el Fiscal y Gustavo Petro, lo que existe son discusiones naturales en el marco de las competencias que cada una de las entidades tiene en el país”, afirmó el fiscal general.

El fiscal general confirmó que se podrán levantar algunas órdenes de captura de los guerrilleros del ELN por las negociaciones que adelanta el Gobierno. - Foto: A.P.I.

Por eso, anunció que evaluarán mensualmente cuáles son los resultados que están teniendo en la ejecución de las órdenes de captura, en las incautaciones y destrucción de laboratorios de estupefacientes.

“En eso consiste la democracia. Aquellos que quieren ver un zafarrancho entre el presidente y el fiscal se equivocan, pues lo que van a ver es discusiones muy serias en torno a los principios constitucionales que cada uno defiende”, afirmó Barbosa.