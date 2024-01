Atención | Jhonier Leal sacó un as bajo la manga y ahora busca su libertad con un habeas corpus

Atención | El presidente del Senado, Iván Name, será investigado por la Corte Suprema por presuntos vínculos con Los Rastrojos Costeños

Sin embargo, este lunes 22 de enero, la defensa de Leal sacó un as bajo la manga y presentó un recurso de habeas corpus para reclamar su libertad, advirtiendo que no existen motivos para que siga privado de su libertad. En este sentido, reclamó que, después de dos años de su detención, no se ha tomado una decisión de fondo en su proceso.