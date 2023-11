Atención | Juez compulsará copias contra los abogados de Nicolás Petro por dilación del proceso

Los abogados interpusieron un conflicto de competencia, insistieron que buena parte de los hechos materia de investigación ocurrieron en Bogotá y era en la capital donde se debería adelantar el juicio, no en Barranquilla, como lo dispuso la judicatura, tras radicar el escrito de acusación.

En plena audiencia, los abogados argumentaron su solicitud, que en criterio de la Fiscalía no tenía soporte, ni concepto jurídico. El ente acusador rechazó la solicitud de la defensa, también lo hizo la Procuraduría y en ese orden de ideas, el juez, para zanjar el debate legal, tomó la determinación de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, con una advertencia.

“Eso sí, se le hace un llamado a la defensa para que acorde con la lealtad procesal y los principios que rigen todos los procedimientos penales, no propiciar dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias al doctor Sebastián García Rincón”, dijo el juez en su momento.

No pasaron ocho días y la Corte ya tenía resuelto el dilema jurídico que planteó la defensa de Nicolás Petro. No hay duda, el proceso debe adelantarse en la ciudad de Barranquilla y con los jueces especializados de la capital del Atlántico. El alto tribunal concluyó que no existe argumento para trasladar el proceso a Bogotá.