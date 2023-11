El confeso Nicolás Petro y sus escandalosas maniobras para tratar de desacreditar las investigaciones en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

En medio de esta guerra desatada por la elección de la nueva fiscal, hay un tema espinoso: el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el mismo que envió la terna a la Corte Suprema de Justicia.

El primer paso, coincidencia o no, fue que la terna terminó siendo presentada por Gustavo Petro, justo cuando Nicolás permanecía en el búnker de la Fiscalía, tras ser capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por las denuncias de Day Vásquez, su exesposa.

Algunos tomaron el anuncio del presidente como un aviso a su hijo Nicolás, demostrándole su poder. En ese momento Nicolás no quiso recibirlo en su sitio de detención y anunció que por su bebé, que estaba por nacer, estaba dispuesto a colaborar con la justicia.

“No me voy a inmolar por mi papá”, le dijo Nicolás a SEMANA después de que Petro le pidiera públicamente que no se arrodillara “ante el verdugo”. El antecedente es relevante, cuando Petro habló por primera vez de las graves denuncias contra su hijo, dijo que él no lo crió. Nicolás le respondió también en SEMANA, “es de las cosas que me han causado una de las más grandes tristezas de mi vida… ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez”, y confirmó que pasó por unos días de “depresión muy fuerte”.

Nicolás quedó libre por orden de un juez que le impuso “Barranquilla por cárcel”. Todo marchaba bien en su negociación con la Fiscalía, pero pocas semanas después, el 21 de agosto, justo después de la visita que le hizo su papá en Barranquilla, Nicolás se echó para atrás en la colaboración con la justicia, cambió a su abogado David Teleki, que lo había asistido en el explosivo interrogatorio de confesión. El presidente Petro, de nuevo, coincidencia o no, anunció el cambio en la terna. ¿Un nuevo mensaje?.

El hijo del presidente, Nicolás Petro, y su abogado, Diego Henao. | Foto: Esteban Vega/Gerardo Gómez

Desde entonces, Diego Henao, el misterioso abogado que había tratado de abordar a Nicolás y Day Vásquez en el búnker de la Fiscalía cuando estaban detenidos, se convirtió en su defensor y emprendió una nueva estrategia para descalificar las investigaciones y el proceso contra su cliente. En un comunicado habló de “un exceso de fuerza” en la captura y traslado de Nicolás a Bogotá, y de “formas modernas de tortura” para por medio de “presión física y psicológica” obligarlo a “negociar con su libertad, aceptando incluso delitos no cometidos”.

Los videos de la confesión del hijo de Petro, revelados por SEMANA, dejaron sin piso tal hipótesis o teoría. Nicolás se veía tranquilo, estaba acompañado por su abogado y hablaba de manera fluida. Además, a Nicolás nunca lo llevaron a los calabozos, por el contrario le acondicionaron una oficina del CTI como habitación, le pidieron comida a domicilio, le permitieron tener teléfono y hacer llamadas y hasta tener extensas visitas.

En ese momento en el interrogatorio de confesión dijo que su papá, hoy presidente, estuvo al tanto de la entrada irregular de dineros en efectivo a la campaña de 2022. Aseguró que el mayor financiador de su padre en la Costa Caribe fue el empresario Euclides Torres y que Laura Sarabia estaba enterada y desde el Gobierno tenía la tarea de ubicar a la gente de Torres en cargos estratégicos, como una forma de devolver favores.

Sobre Verónica Alcocer, Nicolas dijo que estaba relacionada con “corrupción, “coimas” y “burocracia”. Además aseguró que el congresista Agmeth Escaf y el primo de Verónica, Mario Fernández Alcocer, le tramitaba todos los intereses en el Gobierno a la primera dama. Además, aceptó que les recibió varios millones para la campaña de su papá a Santander Lopesierra, exnarco, al empresario Alfonso Hilsaca y a otros. Y admitió que parte del dinero se lo apropió y otro tanto lo invirtió en dicha campaña.

A pesar de su confesión, Nicolás y su defensor terminaron denunciando a Mario Burgos, fiscal del caso, ante la Comisión de Disciplina Judicial, y Petro se hizo parte en el proceso. ¿Un mecanismo para tratar de amedrentar a los magistrados?.

"No me consta, todo me lo contó Nicolás”, dijo el abogado del hijo del presidente sobre las acusaciones contra el fiscal Mario Burgos. | Foto: Fotomontaje SEMANA

En esta instancia poco a poco, el abogado Henao y el hijo del presidente se han ido quedando sin argumentos. De hecho SEMANA confirmó que en una audiencia de búsqueda selectiva de datos, al defensor de Nicolás le negaron todo lo que solicitó, aunque apeló.

Henao buscaba obtener, entre otras cosas, todas las imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde vivía Nicolás cuando fue capturado. Dicho material sería de un mes antes y un mes después de la detención. Utilizó el argumento de que hubo seguimientos ilegales, pero todo fue desvirtuado y negado por no tener bases sólidas. ¿Henao busca la nulidad del proceso?.

Luego, el 20 de noviembre, día en el que iba a ser acusado formalmente Nicolás Petro por dos delitos graves: enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa del hijo del presidente alegó que el proceso debía ser enviado desde Barranquilla a Bogotá. Esto pese a que en principio alegó que nunca Nicolás debió ser llevado a Bogotá cuando lo capturaron. Una contradicción evidente. El tema pasó a la Corte Suprema y evidentemente terminaron dándole más tiempo a Nicolás Petro, mientras tanto, se dilata su acusación formal para que la Fiscalía pueda llevarlo a juicio.

También, a través del eje mediático más cercano al presidente Gustavo Petro y Palacio, se ha querido desprestigiar al jefe de la Policía Judicial de la Fiscalía, en la Delegada de Seguridad Ciudadana, Víctor Forero, tratando de vincularlo con el narcotráfico en un caso de Buenaventura, donde están implicados dos agentes del CTI, contra quienes hubo confesiones de narcos condenados que aseguraron que traficaban drogas aprovechando su condición de agentes encubiertos. Llama la atención que Forero sea justamente el investigador del proceso de Nicolás Petro. Aquí también aparece en escena con una denuncia contra la vicefiscal, la controvertida fiscal Angélica Monsalve, a punto de ser imputada.

Petro no ha guardado prudencia y en sus redes ha replicado permanentemente la información de sus alfiles mediáticos tratando de manchar la imagen de Forero y de la vicefiscal Martha Mancera. El objetivo parece claro: que Mancera no reemplace al fiscal Francisco Barbosa después del 12 de febrero cuando termine su período y mientras la Corte Suprema elige a el reemplazo. Y desprestigiar a Forero para que no esté en el juicio a Nicolás. Así mismo, deslegitimar esa investigaciones y desprestigiarlas. Lo que no están teniendo en cuenta es que la exesposa de Nicolás entregó pruebas técnicas irrefutables de lo que hizo el hijo de Petro, videos, audios, chats y documentos. Así que será muy difícil o imposible tumbar el caso.