Atención | Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez seguirán colaborando con la justicia y destapando la corrupción en la campaña de Gustavo Petro

Nicolás Petro no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, tendrá que mostrar buen comportamiento, no asistir a reuniones políticas y deberá asistir a las diligencias que cite la Fiscalía. Además, le quedó prohibido encontrarse o tener contacto con las personas que fueron relacionadas con la investigación, la “red de colaboradores” que supuestamente aportó dinero a la campaña presidencial.

“Ese dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña”, señaló el fiscal del caso.

Desde un inicio, la Fiscalía advirtió que en el caso de Day Vázquez, la aún esposa de Nicolás Petro, tendría una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, no iría a la cárcel, pero con algunas restricciones respecto de sus actividades cotidianas, como presentar buena conducta, asistir a las diligencias judiciales y en particular no concurrir a actividades de tipo político.