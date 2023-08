Laura Ojeda le envía un punzante mensaje a su pareja Nicolás Petro: “Valoro mucho que no repitas la historia, tú sí eres un excelente padre”

Este miércoles, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje en Instagram que ha dado pie para todo tipo de interpretaciones. “Mi amor sé cómo te encuentras en este momento difícil. Hay personas que están en este momento para enseñarte cómo no debes ser y valoro mucho que no repitas la historia. Gracias porque tú sí eres un excelente padre, un hombre de familia y un gran hombre. Eres mi vida”, dijo. ¿Qué quiere decir Laura Ojeda? ¿A quién va dirigido este mensaje?

Cuando supo que Laura Ojeda estaba en amoríos con su esposo Nicolás Petro, Day Vásquez accedió a información privada de la mujer. Así lo hizo, según la Fiscalía

“El objetivo no era otro que establecer desde qué fecha su amado esposo Nicolás Fernando Petro Burgos y la señora Laura Ojeda mantenían comunicación”, dijo el fiscal.

El celular de Day Vásquez es la prueba reina del proceso

Los chats: en el teléfono que estuvo en manos de la Fiscalía más de dos meses, tan pronto estalló el escándalo en marzo, hay centenares de conversaciones entre Day Vásquez y su entonces esposo Nicolás Petro. Allí quedó registro de todo lo que pasaba en su vida diaria como pareja, sus disputas, los celos y demás, mientras, paralelamente, el joven político iba tejiendo un entramado, en medio de la campaña de su papá, que hoy lo tiene capturado y respondiendo en los estrados. Muchos de los diálogos son descarnados y dejan una escandalosa evidencia: durante mucho tiempo, en la casa de la pareja Petro-Vásquez, en Barranquilla, había tanto dinero que este era conservado no solo en cajas fuertes, sino en varias maletas.

La exesposa de Nicolás Petro aseguró que a él no le alcanza su sueldo de 17 millones de pesos. Argumentó que los arriendos son caros en Barranquilla, pues están entre 6 y 8 millones de pesos. | Foto: instagram day vasquez

Nicolás Petro: No sé.

Nicolás Petro: No tiene en dónde.

Day Vásquez: Yo no puedo.

Day Vásquez: No.

Day Vásquez: Y me faltaba plata.

Day Vásquez: Y no hemos gastado nada acá estos días.

Day Vásquez: Por eso quiero poner las cámaras y no decirle.

Nicolás Petro: Y yo siempre te lo he dicho.

Day Vásquez: Es que no puedo andar con las cosas encima todo el tiempo.

Nicolás Petro: No, es que no cargues toda esa plata encima.

Day Vásquez: Eso no lo tengo en la maleta.

Day Vásquez: No podía dejar todo en un mismo sitio.

Day Vásquez: Y eso no se puede abrir ni mover así no más.

Day Vásquez: Con razón me dijiste que me quedara cuidando la plata.

Day Vásquez: Me dijiste claramente que no se podía dejar eso aquí.

Day Vásquez: ¿O no?

Day Vásquez: Y no estoy durmiendo.

Nicolás Petro: No sé, amor.

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Me da vaina.

Day Vásquez: Me dice que sí.

Day Vásquez: ¿O no?

Day Vásquez: Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100.

Nicolás Petro: No sé, ya le pregunté a Camilo.

Nicolás Petro: Me dijo que mañana.

Day Vásquez: O sea, esto los deja acá y me entrega los 100 allá.

El papel del primo Camilo en el manejo de la plata de Nicolás es notorio a lo largo de los chats. Por ejemplo, el 3 de julio, Nicolás le pregunta a Day: “¿Sacaste plata de la que me entregó Camilo?”. Ella le responde: “Sí, pa los muebles, 10”.

Hace referencia a que retiró 10 millones de pesos. Nicolás solo asintió: “Bueno”. El imparable flujo diario de dinero no se compadece con los ingresos del diputado del Atlántico, cuya asignación mensual es de unos 17 millones de pesos.

Day Vásquez: No sé.

Nicolás Petro: Amor, no hables de plata delante de mi mamá.

Solo para la casa

En los chats, Nicolás era enfático en que el dinero no se podía utilizar en nada distinto que la casa. El 6 de noviembre del año pasado, a las 7:14 p. m., le dejó en claro a Day las prioridades. Ese día, ella le contó a él que el carro en el que se movilizaba presentó una falla mecánica.

Day Vásquez: Cambié la batería y el carro no arranca y me parece raro.

Day Vásquez: Yo no tengo la culpa.

Day Vásquez: No es motor.

Nicolás Petro: Y desde ya te lo digo, no voy a coger plata de esa que es para comprar otra casa.

Day Vásquez: No solucionas.

Day Vásquez: Y me estás hablando de plata.

Para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, Day y Nicolás conversan sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afana que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se entere de la plata que almacena no era una casualidad.