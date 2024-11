El patrimonio, propiedades, compras con tarjeta de crédito y millonarios gastos. El peritaje que enredaría a Nicolás Petro

Así fue la inspección en la Asamblea

En marzo pasado, Petro reapareció ante la Asamblea y, en compañía de sus abogados, anunció que no iba a renunciar a su cargo y que contaba con todas las pruebas para demostrar su inocencia. “Demostraré que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos”.