“Queda faltando que investiguen a los ministros con los que Nicolás Petro se reunió”: la petición de la congresista Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, no escapó a la explosiva entrevista que Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, concedió a SEMANA, donde reveló que el hijo del presidente recibió más de 1.000 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’ y el ‘Turco’ Hilsaca, relacionados con hechos de narcotráfico.

“Que Gustavo Petro llame a la Fiscalía a investigar a su hijo es un paso correcto. Pero queda faltando investigar también a los y las ministras con las que su hijo se ha reunido para, presuntamente, pagar favores a narcos y empresarios. ¡Pilas!”, escribió la congresista en su cuenta personal de Twitter.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación. - Foto: instagram day vasquez

Además, Pedraza dijo que “urge que haya una comunicación clara sobre los pasos e implementación de la ‘paz total’. Una iniciativa tan valiosa no se puede hundir en la desconfianza, justificada en varios casos, de parte de la ciudadanía”.

Cabe recordar que en la entrevista que Day Vásquez le concedió a SEMANA, ella relató que Nicolás Petro se reunió con el director nacional del Sena, Jorge Londoño, y le ayudó a tramitar un nombramiento en Córdoba. Además, ella afirmó que se reunió con la ministra de Minas, Irene Vélez, y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Nicolás Petro se habría reunido con el director nacional del Sena, Jorge Londoño, y le habría ayudado a tramitar un nombramiento en Córdoba. - Foto: gerardo gómez

Lea acá el fragmento de la entrevista donde la exesposa de Nicolás Petro se refiere a sus encuentros de Petro con los funcionarios del Gobierno:

V. D.: ¿A qué ministros buscaba él?

D. V.: A todos, él se reunió con todos los ministros.

V. D.: ¿Dígame nombres para no fallar?

D. V.: Iban al apartamento.

V. D.: Iban al apartamento de ustedes aquí en Bogotá.

D. V.: Lizcano. Fue un día tarde, como a las 11 de la noche.

V. D.: ¿Quién más?

D. V.: El papá de la ministra de Minas.

V. D.: Hildebrando Vélez.

D. V.: Sí. El señor fue al apartamento.

V. D.: ¿Quién más?

D. V.: Es que hubo muchos. El director del Sena fue al apartamento.

V. D.: ¿Es el que usted dice que le entregó el Sena de Córdoba?

D. V.: Claro, a él lo nombraron y el señor a los dos días ya estaba en el apartamento.

V. D.: ¿Se acuerda de alguien más?

D. V.: Él se reunió con mucha gente, con todos los ministros se reunía.

V. D.: ¿Pero todos fueron a la casa?

D. V.: No, todos no. Él salía y yo me quedaba, o sea, yo casi nunca lo acompañaba a esas reuniones, porque no me gustaba.

V. D.: Por ejemplo, con Lizcano, ¿de qué hablaron a las 11 de la noche?

D. V.: No sé por qué no estuve. Trataba de no estar ahí. Si de pronto se iba a saber algo, no quería que se dijera: fue ella. Trataba de no estar en esas reuniones.

V. D.: ¿Y Nicolás Petro logró cosas con los ministros?

D. V.: Claro, lo del Sena de Córdoba.

V. D.: ¿Lo del Sena es algo concreto que usted sabe?

D. V.: Sí, claro.

V. D.: ¿Y de eso recibe plata?

D. V.: Se lo quitaron

V. D.: ¿Ya se lo quitaron?

D. V.: Sí, cuando se enteraron lo de Musa y todo eso, le quitaron al director del Sena.

V. D.: Me queda debiendo lo de los ministros. ¿Con qué otros se vio?

D. V.: Con todos.

V. D.: ¿Con todos?

D. V.: Con el único que sé que no se vio, que yo sepa, fue con el ministro de Transporte.

V. D.: Con él no se vio.

D. V.: Estando conmigo, no se vio. Del resto, con Gaviria, con todos.

V. D.: ¿Con Alejandro Gaviria?

D. V.: Sí, claro, hay fotos y todo.

V. D.: ¿Iba a los despachos de los ministros?

D. V.: Con Gaviria fue en un restaurante. Me quedé en el carro, no estuve en esa reunión.

V. D.: ¿Con el ministro Prada?

D. V.: Sí, también.

V. D.: ¿Con Ocampo?

D. V.: No, que yo sepa no.

V. D.: ¿Con el ministro de Defensa?

D. V.: Creo que sí, es que tengo que recordar.

V. D.: Sí, para ser más precisa.

D. V.: Con la de Minas sí, de hecho, fue en el Ministerio de Minas.

V. D.: ¿Con la ministra de Salud?

D. V.: Sí, claro, muchas veces.

V. D.: Sí, ¿en dónde se reunían?

D. V.: Una vez nos reunimos en el Tequendama, ahí nos reunimos con ella.

V. D.: Con cuál era el ministro o ministra con que más hablaba.

D. V.: Yo creo que tenía bastante acercamiento con la de Minas, bastante.

V. D.: Espero que me mandes las pruebas.

D. V.: Sí. De hecho ya tiene usted un audio de la hija de Santander Lopesierra, pero le voy a enviar los pantallazos, todo. Tengo el chat real para que después no digan que es un montaje. No he eliminado eso. Ese celular lo tengo guardado, no lo uso, no vaya a ser que me ataquen por ahí.

V. D.: ¿Ya la primera dama se enteró?

D. V.: Pues supongo que sabe.

V. D.: ¿Ella sabe?

D. V.: Sí.