Estos son todos los detalles de la reunión del presidente Gustavo Petro con Day Vásquez: así fue el día en que ella le contó las andanzas de su hijo Nicolás Petro

La pregunta fundamental del escándalo por las vueltas que supuestamente hacía el hijo del presidente con exnarcos y personas de cuestionada reputación es si el presidente Gustavo Petro sabía. Day Vásquez la respondió en la entrevista con Vicky Dávila con contundencia: no sabía.

“Él no sabía, era totalmente inocente en todo esto, es una víctima”, afirmó. Sin embargo, el presidente sí se enteró de todo, con detalles, el pasado primero de febrero. Day le pidió una cita a su exsuegro y él la recibió en la Casa de Nariño.

Ella llegó a las tres de la tarde y hablaron por más de dos horas. La mujer aclaró que el primer mandatario “sí sabe, porque yo se lo dije” el tamaño de los enredos de su hijo Nicolás. El presidente Petro le pidió a Day que “le contara todo lo que sabía. Yo le conté. A él no se le puede mentir”.

La exnuera del primer mandatario aseguró que él es un hombre que “si usted le dice una mentira, él la coge superrápido”. Por todo se refiere a los 600 millones que, según ella, le dio Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, a Nicolás para la campaña presidencial. También a la plata que le entregó el hijo del Turco Hilsaca y a la historia de cómo su ex recibió una lujosa camioneta blindada de un megacontratista de Villavicencio. La respuesta del presidente fue de preocupación y decepción.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, visitó al presidente Gustavo Petro para enterarlo de las andanzas de su hijo. - Foto: SEMANA

Según ella, le dijo que “Nicolás se iba a meter en problemas y que, por ende, él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo”. Day agregó que el primer mandatario “más que bravo y triste, estaba decepcionado porque él no sabía nada y él ya había tenido una conversación con Nicolás, y Nicolás le había negado. Le negó absolutamente todo. Le dije: uno siempre debe escuchar la otra parte de la historia, y yo sí fui dispuesta a contarle absolutamente todo. No le omití nada”.

La mujer narró con detalles los momentos más difíciles de la conversación, como cuando le contó que el Hombre Marlboro le había dado a Nicolás esos 600 millones de pesos para la campaña presidencial. “Dijo que muy grave eso. Y me dijo: ‘Pero es que esa plata nunca llegó a la campaña, esa plata nunca llegó a la campaña’. Yo le dije: es que no llegó a la campaña porque Nicolás se quedó con esa plata”.

Day le reconoció al presidente que usaron esa plata para comprar una casa de 1.600 millones de pesos en Villa Campestre en Barranquilla, pero ella luego deshizo el negocio y metió el dinero en un CDT. Day aclaró que ella no está “dispuesta a devolverle esa plata a Nicolás”, pero sí a Santander Lopesierra. Sobre la camioneta, Day contó que el presidente le hizo unas preguntas.

Nicolás Petro niega haber recibido dinero de exnarcotraficantes. - Foto: instagram nicolás petro

“Él me dijo: ‘¿A quién se la recibió?’. Yo le dije: se la recibió a este señor, no me acuerdo el nombre... Creo que por ahí está en lo que investigaron y publicaron en la prensa... Yo le dije que sí, que él había recibido, que, de hecho, la había recibido delante de mí, en el apartamento en Bogotá. Eso lo recibió en agosto, como el 27 de agosto (2022)”.

El presidente le dijo que Nicolás debía devolver el carro. Day no sabe si el presidente habló con Nicolás luego de su cita con ella. Pero sí supo lo que Petro iba a hacer como papá porque él le dijo: “Que le iba a cerrar todo, que le iba a cerrar las puertas. Porque si él quería sacar algo, lo tenía que sacar de Presidencia y él no se lo iba a permitir. Me dijo: si él quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros expresidentes, estaba muy equivocado, porque él eso no lo iba a permitir. Él ha luchado mucho por el tema de la corrupción como para verse envuelto en esto por el hijo, por los caprichos del hijo, o porque le metieron al hijo que se podría volver multimillonario con la Presidencia”.

Day Vásquez y Nicolás Petro, su exesposo. - Foto: SEMANA

En esa conversación, ella le dejó claro al primer mandatario que contaría todo. De hecho, le dijo que ya había tenido unos contactos con SEMANA. El presidente, según ella, “echó la cabeza pa’trás. Me dijo: ‘Tú sabes que esto me va a hacer mucho daño a mí’. Yo le dije que sí, que era consciente de eso, pero que en todo momento había dicho que él no tenía nada que ver.

Porque es la verdad, Vicky, él no tiene absolutamente nada que ver en esto”.Los colombianos solo se enteraron de que algo estaba pasando un mes después. Al mediodía del pasado jueves 2 de marzo, antes de que se publicara la entrevista de Day, el presidente emitió un comunicado en el que pidió a la Fiscalía “adelantar las investigaciones necesarias y determinar las posibles responsabilidades” sobre su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando por “la información que se rumora en la opinión pública”.