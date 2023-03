“Muy graves las acusaciones contra el hijo del presidente”: el país reacciona ante el escándalo que involucra a Nicolás Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está en el ojo del huracán y en la mira de las autoridades tras dos escándalos que le estallaron en sus manos este jueves 2 de marzo.

Uno de ellos lo involucra con el supuesto pedido de dinero a narcos a cambio de ingresarlos a la ‘paz total’ que lidera la Casa de Nariño. El otro, tras las explosivas declaraciones a SEMANA de Days Vásquez, su esposa, quien develó que el diputado del Atlántico recibió más de 600 millones de pesos del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca.

El escándalo no es de poca monta. La mujer aseguró que los millonarios recursos económicos no ingresaron a la campaña de Gustavo Petro, pues el joven, según su relato, se los habría apropiado.

Los opositores y sectores independientes al Gobierno de Gustavo Petro no han ocultado su malestar frente al calibre de las declaraciones de Vásquez.

Al excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, le parecen muy graves las acusaciones. “Que la justicia opere y determine no solo si Nicolás Petro recibió esos dineros, sino qué hizo a cambio de recibirlos y qué decisiones del Gobierno han sido promovidas por él como contraprestación”, escribió a través de su cuenta personal de Twitter.

Nicolás Petro y Day Vásquez no se han separado legalmente, pese a que no viven juntos. - Foto: Instagram Day Vásquez

El senador independiente Jota Pe Hernández resumió las declaraciones de la esposa de Petro: “Desde el primero de febrero a las 3:00 de la tarde, Gustavo Petro sabía que su hijo le recibió 600 millones a un condenado y extraditado por narcotráfico (alias Marlboro), según denuncia Day Vásquez. Hoy Petro hace una explosión controlada”.

Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, se hizo una sola pregunta: “¿entró la plata del narcotráfico a la campaña?”.

El líder del Centro Democrático, Rafael Nieto, también se refirió al tema y planteó varias inquietudes: “(Days) afirma que todo se lo contó a Petro. Y Petro, dice, quedó preocupado. Lo cierto es que no dijo nada. Se quedó mudo, esperando que nunca se supiera. Dirán que no tenía que acusar a su hijo. Pero ocurre que es el presidente, no cualquier ciudadano. ¡Debería haber denunciado!”, expresó.

El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez. - Foto: Instagram Day Vásquez

Entretanto, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se limitó a compartir un titular de prensa en su cuenta personal de Twitter: “Nicolás Petro, hijo del presidente, “recibió $600 millones del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca”. En otro mensaje escribió: “así ganaron”.

El concejal de Bogotá Rolando González, un contradictor de Nicolás Petro, le hizo una petición a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras la explosiva declaración de Days Vásquez: “Les pido a las autoridades y especialmente a la UNP que le den toda la protección requerida a esta valiente mujer que se atrevió a denunciar varias pilatunas de la campaña de Gustavo Petro. Ojalá que Petro aclare qué es y qué no es cierto”, manifestó.

Ante las declaraciones de Days Vásquez, Nicolás Petro publicó un comunicado de prensa en el que se refirió al tema.

“Al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”, dice el comunicado de Petro Burgos.

“Asimismo, solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes, ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a la ‘paz total’. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, añadió.

Más allá de las diferencias con Nicolás Petro, Days Vásquez le ha dicho a SEMANA que Gustavo Petro es un buen gobernante. - Foto: Autor anónimo

“De igual forma, la señora Daysuris Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor ‘Santa Lopesierra’ y el ‘Turco Hilsaca’, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”, señala el comunicado del hijo del presidente.

“Finalmente, informo que frente a estos dos temas tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona”, señala el comunicado.