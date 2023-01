“Hoy más que nunca temo por mi vida y la de mi hijo”: Days Vásquez, expareja de Nicolás Petro

Days Vásquez, la expareja sentimental de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, reiteró este lunes 23 de enero que está siendo amenazada. “Hoy más que nunca temo por mi vida y la de mi hijo. No me van a callar”, sostuvo.

Lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram donde tiene más de 40.000 seguidores.

SEMANA conoció que, pese a las denuncias que la barranquillera ha venido haciendo a través de sus redes sociales, ya le quitaron su vehículo blindado.

Hoy me dejaron vulnerable ante cualquier situación. pic.twitter.com/6Z4NihVcVk — Days Vásquez DP (@daysvasquezcdp) January 23, 2023

Esta no es la primera vez que la expareja del hijo del mandatario denuncia amenazas en su contra. El lunes 21 de noviembre, la mujer, a través de su cuenta personal, confirmó la magnitud de las intimidaciones en su contra.

“Desde el pasado 16 de octubre he sido víctima constante de amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales y llamadas telefónicas”, informó a sus seguidores.

Contó que el 21 de noviembre de 2022, “recibí, nuevamente, una amenaza a través de Instagram”. Vásquez, visiblemente angustiada, reveló en ese momento que ya había hecho las denuncias correspondientes ante la Fiscalía porque “siento temor por mi vida”.

SEMANA conoció la denuncia que la barranquillera hizo ante la Fiscalía de Atlántico el 10 de octubre del año anterior.

Dijo que el 14 de octubre recibió una llamada a las 9:00 de la noche de un número privado. Era una voz masculina donde le decían groserías y además le afirmaron “te vamos a pelar; cuídate”. La llamada- según el relato de la mujer- se colgó enseguida. “Luego me volvieron a marcar en dos ocasiones de ese número privado, pero yo no le contesté la llamada”, detalló.

A renglón seguido narró: “El 23 de octubre a las 4:16 de la tarde recibí un mensaje por la red social Instagram de un perfil a nombre de Carmelo Osorio que decía: te vas a morir, pero antes derramarás lágrimas de sangre, a mí nadie me humilla, no permito que nadie me saque de la casa. Apenas se percataron que había leído el mensaje me bloquearon para que yo no tuviera acceso a la cuenta y menos poder verla; no tengo problemas con nadie”.

Days, quien se caracterizó por acompañar a Nicolás Petro en gran parte de las correrías donde el diputado del Atlántico buscó votos para la campaña presidencial de su padre, decidió poner en modo privado su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 38.000 seguidores, para evitar nuevos ataques escritos.

Hasta la tarde de este lunes, Nicolás Petro no se había referido al tema. Tampoco los funcionarios del Gobierno nacional, pese a que la mujer es la nuera del presidente. Recordemos que la barranquillera hizo parte de los actos protocolarios de la posesión presidencial el 7 de agosto pasado y se le observó en primera fila al lado de su prometido y de Verónica Alcocer.

En pleno auge de la campaña presidencial, el hijo de Petro sorprendió a Vásquez con toda una celebración sorpresa para anunciarle que quería ser su esposo.

Él, como todo un galán de telenovela, apareció en un escenario con un ramo de flores rojas que decían ‘love’. El lugar estuvo decorado con bombas rojas y blancas y Nicolás Petro se vio arrodillado, poniendo el anillo a su prometida.

Ella, visiblemente feliz, mostró a la opinión pública su anillo, a través de un video que se divulgó en las redes sociales y que adornó con la canción llamada ‘Esta es mi fiesta’, de Carlos Vives.

En Twitter, Days Vásquez compartió las imágenes y escribió: “Un Petro me expropió el corazón. Sí y mil veces sí”, dijo.

La frase la adornó con corazones e hizo alusión a la palabra expropiar por la que Gustavo Petro recibió tanto palo de sus opositores en la campaña presidencial.