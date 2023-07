Atención | Recibos de nómina, viáticos, y todos los pagos a Nicolás Petro, así fue la inspección de la Fiscalía a la Asamblea del Atlántico

Una minuciosa inspección realizan agentes del CTI de la Fiscalía General en la sede de la Asamblea del Atlántico, en pleno centro de Barranquilla, en medio de la investigación que se adelanta contra el diputado Nicolás Petro Burgos por el delito de lavado de activos.

Fuentes cercanas indicaron que la inspección se realiza desde el pasado martes y tiene como objetivo recolectar documentación sobre el diputado, entre estos, su salario mensual, prestaciones y primas desde que asumió su curul en enero de 2020, en la curul que se le entrega a quien queda de segundo en las elecciones a la gobernación del Atlántico, cuando perdió con la actual mandataria departamental Elsa Noguera.

Los investigadores llegaron a la sede de la Asamblea a las 9:40 de la mañana del pasado martes 4 de julio. Tras realizar la recolección de pruebas, y cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, abandonaron la sede.

Horas después, a las 2:30 de la tarde, aproximadamente, volvieron a hacerse presentes en la Asamblea para reanudar la recolección de la información relacionada con los soportes de los ingresos de Petro Burgos en los tres años y medio que ha estado en el cargo.

Estas evidencias son clave en la investigación puesto que -según una fuente- se quiere verificar si el patrimonio de Petro Burgos presentó irregularidades -principalmente en los tiempos que acompañó la campaña presidencial- de su padre y si todos sus ingresos están justificados.

Las pruebas recolectadas en la Asamblea se sumarán a las otras que se han recolectado en los últimos meses, entre ellos varios testimonios de personas cercanas al diputado y que lo acompañaron en la campaña de Gustavo Petro.

Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, a comienzos de junio, presentó sus pruebas ante la Fiscalía General. La joven sostuvo que este dinero nunca llegó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En este sentido, detalló que su entonces pareja utilizó este dinero para sus gastos personales, entre los que se encuentran la compra de un apartamento en Barranquilla.

Los encuentros con Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, más conocido como El Hombre Marlboro -extraditado y condenado por narcotráfico en los Estados Unidos en la década de los 90- y un emisario del empresario Alfonso Hilsaca Eljude, conocido como El Turco, se habrían realizado en la vivienda que compartía Vásquez con Petro en la capital del Atlántico. De todo esto, indicó, hay registros suficientes para demostrar la existencia de las reuniones.

De esta forma ratificó todo lo dicho en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, y la cual fue la punta de lanza en las investigaciones penales y disciplinarias por el presunto ingreso irregular de dinero a la campaña presidencial de Petro.

“(...) Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así, otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, señaló Vásquez en la entrevista exclusiva.

En marzo pasado, Petro reapareció ante la Asamblea y, en compañía de sus abogados, anunció que no iba a renunciar a su cargo y que contaba con todas las pruebas para demostrar su inocencia. “Demostraré que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos”.

Se refirió a sus extractos bancarios que fueron revelados ante la opinión pública en medio del escándalo que le desató su expareja. “Están debidamente justificados los pagos de nómina, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado del Atlántico”, enfatizó.