Atención | Refuerzan esquema de seguridad de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, tras amenazas en su contra

Por las amenazas que ha recibido en su contra en los últimos días, la Fiscalía General pidió aumentar el esquema de seguridad de Day Vásquez, exesposa del diputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

La fiscal del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a Derechos Humanos le pidió a la Jefatura para la Protección Presidencial reforzar la seguridad de Vásquez, testigo clave dentro de las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra Petro Burgos.

Casualmente, en la mañana de este miércoles, la joven utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a la Fiscalía General y la Policía Nacional “protección” para su familia. Esto por los mensajes amenazantes e intimidades que recibió en sus redes sociales.

Le solicito a @FiscaliaCol @PoliciaColombia protección para mi familia, por favor. 🙏🏻 — Day Vásquez C (@Daysvasquezc) June 14, 2023

Este mensaje se sumó a uno emitido el pasado fin de semana en el que Vásquez no descartaba salir del país después que se incrementaran las intimidaciones y acosos en su contra.

El pasado 3 de marzo, la joven rindió declaración en la Fiscalía en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro por el delito de lavado de activos. En esa oportunidad ratificó sus denuncias y aportó elementos materiales de prueba.

Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez junto con el presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram @dayvasquezdd_

Vásquez, quien ya cuenta con un esquema de seguridad y protección por las amenazas que ha recibido en contra de su integridad personal tras revelar las reuniones que sostuvo Nicolás Petro con un cuestionado empresario y un narcotraficante en la recta final de la campaña presidencial de 2022, ha manifestado que seguirá presentando las pruebas.

El pasado 28 de abril, ratificó ante la Procuraduría General todos los señalamientos que hizo en la entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de la revista SEMANA, y anexó las evidencias que soportan su dicho.

Momentos de la extradic—n de el ex-congresista Santander lopes-Sierra mas conocido como el hombre Marlboro - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En entrevista exclusiva con SEMANA aseguró que en diferentes reuniones el narcotraficante Samuel Santander Lópesierra Gutiérrez, más conocido como El Hombre Marlboro; y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como el Turco, enviaron mil millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña puesto que Nicolás Petro lo habría utilizado para sus gastos personales, entre estos, la compra de un lujoso apartamento en Barranquilla y una camioneta de alta gama.

El Turco Hilsaca y Santander Lopesierra son dos de las personas que, según Day Vásquez, le habrían entregado dinero a Nicolás Petro para la campaña de su padre, Gustavo Petro. No obstante, el dinero no llegó a ese destino y al parecer se quedó en los bolsillos de Nicolás. - Foto: suministrada a semana por api

Desde su explosiva entrevista en SEMANA, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ha manifestado en varias ocasiones que recibe amenazas por revelar detalles del presunto entramado de corrupción que lideraría el hijo del presidente.

De acuerdo con la barranquillera, algunos de los mencionados en la denuncia estarían amenazándola todos los días. “Cada día estoy recibiendo amenazas de algunas de las personas involucradas en todo lo que la opinión pública ya sabe”, publicó la exesposa de Nicolás Petro en Twitter.

Nicolás petro Hijo de Gustavo Petro - Foto: redes sociales

Durante el mes de marzo, la barranquillera aseguró que también estarían amenazando a sus seres queridos en medio del escándalo que salpica al hijo del presidente y a poderosos clanes políticos de la costa Caribe. “Les solicito a la Fiscalía y a la Policía que por favor le brinden seguridad a mi familia porque los están amenazando”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

El contraataque de Nicolás Petro

Después de esto Nicolás Petro contraatacó y, por medio de su abogado, denunció a su expareja sentimental asegurando que Vásquez estaría ingresando al WhatsApp del diputado para enviar todo tipo de mensajes, lo que representaría un claro caso de suplantación y usurpación de la identidad. Con esto -advierten- se estaría manipulando el proceso.

¿Pero qué argumentos tiene la defensa de Nicolás Petro para afirmar que se trata de una suplantación? La explicación es simple, la titular de la línea telefónica que usaba Nicolás Petro es Day Vásquez y según averiguaron, hace unas semanas se solicitó una nueva sim card, diligencia que solo puede realizar el propietario de la línea.

Aquí se ve a Day Vásquez entre los hermanos Andrea y Nicolás Petro. Vásquez asegura que le contó a Andrea lo ocurrido con el dinero que Nicolás recibió de personas con dudosa reputación y cómo se quedó con la plata, pese a que esta era para la campaña presidencial de su padre. - Foto: esteban vega la=rotta-semana

Desde ese momento, señala la denuncia, una persona -dando a entender que sería Vásquez- habría ingresado a la aplicación WhatsApp asociada con una de la línea telefónica de Nicolás Petro Burgos para suplantarlo en “conversaciones a terceros con la intención fraudulenta de hacerlo partícipe de chats y con el fin de engañar a las autoridades para atribuirle hechos falsos y obstaculizar la administración de justicia”.

En esa oportunidad -señala la denuncia-, Vásquez aseguró que contaba con las pruebas. “(...) yo yo tengo ahí el chat real, para que después no vengan a decir que es un montaje (...), yo no he eliminado eso, de hecho, ese celular lo tengo guardado, no lo uso, porque vaya a ser que me ataquen por ahí”. Frente a esto, la defensa de Petro cuestiona el hecho que esté accediendo a esta línea.

“Nos preguntamos: ¿quién o quiénes tienen interés en poner a decir a Nicolás Petro lo que jamás ha dicho? ¿Cuál es el propósito de afectar a Nicolás Petro Burgo?”, advierte la denuncia que cita que la mencionada línea sigue siendo utilizada en diferentes dispositivos lo que representa una suplantación del diputado por el Atlántico. “¿Desde hace cuánto tiempo se viene usando la línea referida por parte de personas ajenas a Nicolás Petro Burgos y sin que haya medido autorización para el efecto?”

El presidente Gustavo Petro y Day Vásquez - Foto: Instagram Day Vásquez

Por esto, les pidieron a los respectivos operadores de telefonía móvil que presenten un informe en el que hagan referencia a la persona que está utilizando la mencionada línea telefónica, así como “sus celadas emisoras y receptoras” desde el año 2020 hasta la fecha; “de igual forma, la respectiva geolocalización y el registro histórico de IP, e igual sentido, copia de todas las solicitudes que ha realizado el titular frente a las modificaciones técnicas”.

En la denuncia se señala que conocieron de la suplantación por información dada por Máximo Noriega -un reconocido dirigente del petrismo en la Costa- y quien alertó sobre unos mensajes que le llegaron “Se trata de una estrategia macabra donde se ha puesto al señor Nicolás Petro a decir cosas jamás expresadas por él, todo con el propósito de involucrarlo en actividades (delictivas y afectar su integridad personal y moral)”.