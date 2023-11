Atención: SEMANA ganó dos premios de periodismo Simón Bolívar en las categorías de Fotografía y Crítica, estos fueron los reconocimientos

“Yo siempre llego a tomar panorámicas para mandar una foto en caliente de lo que está sucediendo, si están llegando puntuales o no. Y cuando llegué tenía el lente montado para hacer las panorámicas cuando me encontré con esa escena. El ministro estaba tratando de poner cuidado a un congresista que estaba hablando y los representantes lo estaban asediando con esos papeles pasándoselos por la cara, entonces cambié de lente y empecé a tomar fotos porque en lo que llevo, más de 23 años yendo al Congreso, trabajando aquí en SEMANA, nunca había visto una escena de esas donde le faltaran al respeto, y más, que pasara eso sobre la mesa principal”, contó Torres.

Mejor Crítica

Chaparro Valderrama nació en Bogotá en 1961, es escritor y crítico de cine y literatura. También es autor de novelas como El capítulo de Ferneli (1992), Si los sueños me llevaran hacia ella (1999), No me olvides cuando mueras (2007), La sombra del licántropo (2012), El Museo Itinerante de la señorita Schaff (2014) y Los elogios de la tribu (2019).