Aterrador: con machete, video muestra a exmilitar que agrede y amenaza a un celador en Facatativá. Los vecinos piden que se vaya del lugar

El exmilitar que no deja vivir en paz a sus vecinos

“Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo, amenazó de muerte a una celadora del conjunto, y esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”, manifestó uno de los vecinos que, visiblemente cansado de la actitud del exmilitar, espera que no vuelva al conjunto para que reine así la paz y tranquilidad.

Agresiones y amenazas hasta con machete

“Le he dicho que no me grabe, sapo”, dice el residente y posteriormente comienza a golpear al guarda en la cabeza. No suficiente con eso saca un machete que tenía guardado en su pantalón y procede a golpearlo con este elemento, además de amenazarlo, mientras el guarda y otros se protegen.