Autoridades ambientales en Cali rescataron a dos exóticos guacamayos que iban a ser comercializados

Policía Ambiental y Ecológica adscrita a la Metropolitana de Cali, rescató en las últimas horas a dos guacamayos azules, conocidos como ‘Jacintos’, una especie que es familia de los loros, típica de las selvas lluviosas.

Estos animales que habitan sobre todo en países como Colombia, Brasil, Bolivia y el norte de Paraguay, que además en la actualidad se encuentran en vía de extinción, son codiciados por su alto precio y comercializados en el mercado ilegal.

“En medio de un operativo, en acciones de control al tráfico ilegal de la biodiversidad en la vía que conduce desde el municipio de Yumbo hasta el corregimiento de la Cumbre (Valle del Cauca), uniformados practicaron un registro a un vehículo, hallando dos aves de esta especie”, informaron las autoridades.

Inmediatamente fueron incautadas y dejadas ante la autoridad ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). “Se invita a la ciudadanía a no adquirir esta clase de fauna silvestre que estaría en vía de extinción y prohibida su venta y a la no tenencia como mascotas en lugares inadecuados alterando su hábitat”, señaló la Policía de Cali.

Las autoridades además le pidieron a la ciudadanía informar sobre este tipo de conductas que afectan los recursos naturales. Para tal fin se pueden comunicar al número telefónico 3168931997, donde uniformados especializados en esta área atenderán el requerimiento para realizar lo respectivo.

Jhonny Rivera se mostró afectado al despedirse de ‘Blue’, guacamaya que vivía en su finca

Jhonny Rivera se ha ganado el cariño y aprecio de sus fieles seguidores en redes sociales, debido a la personalidad que proyecta en cada una de sus publicaciones. El cantante de música popular ha logrado quedarse con el corazón de quienes disfrutan de su música y su trabajo, ya que aseguran que es una persona buena y amable.

En medio de sus divertidas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de El intenso quedó en el centro de comentarios el pasado mes de junio luego de que subiera una serie de videos mostrando algunos de los animales que convivían con él en su finca. Las opiniones comenzaron a fluir y más de uno reprochó al artista por poseer especies como guacamayas en este lugar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en los post de la cuenta oficial de Instagram, el artista tenía en su propiedad una ave de color azul, que llegó a su cuidado luego de que su dueño original le pidiera que la recibiera. Rivera se encariñó con el animal, dándole un buen espacio para vivir.

Según se aprecia en los fragmentos y clips que subió Jhonny a su perfil, la guacamaya tenía libertad para moverse, no estaba encadenada ni maltratada, y mucho menos enjaulada. El ave tenía libertad de volar por toda la finca, era alimentada e incluso compartía plato con el cantante.

No obstante, pese a los cuidados que le daba el colombiano al ave, que llamó ‘Blue’, la atención de algunas personas se posó sobre la tenencia no permitida de estas especies, ya que el animal es considerado exótico y debe preservarse en un ambiente especial.

El tema salió a la luz, por lo que el intérprete decidió, por iniciativa propia, entregarla a las autoridades ambientales para que se hagan cargo de ella.

A través de un contenido oficial, Jhonny Rivera aprovechó para contar que integrantes de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) se iban a llevar a ‘Blue’ para tomar posesión de ella y cuidarla de una manera especial, bajo las condiciones apropiadas.

“Por aquí está ‘Blue’, que hoy se nos va. Tristemente, les cuento que ya vinieron mis amigos de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), vinieron por Blue. Bueno, y me da mucho pesar, porque obviamente me encariñe con ella, pero me da alegría también porque ‘Blue’ va a estar en un sitio con todas las condiciones adecuadas para que esté bien”, reveló Rivera.

Esta elección la hizo el cantante, consciente de que estas corporaciones son las más aptas para hacerse cargo de estas especies, teniendo en cuenta el tipo de atención que requieren.