Bebé de siete meses falleció al caer de una moto en Huila

Un nuevo accidente de tránsito tiene en luto a una familia en el departamento del Huila, luego de que un pequeño de tan solo siete meses murió al caer de una motocicleta en la que se movilizaba con su mamá.

El siniestro ocurrió en la zona rural del municipio de Agrado, en el sector conocido como La Cañada, cuando las motocicletas en las que viajaban Carmen Rocío Zúñiga, quien iba con su bebé, y Luis Felipe Durán chocaron entre sí. Las autoridades aún no han establecido si era Zúñiga quien conducía o si lo hacía alguien más. Tanto Zúñiga como Durán quedaron heridos y debieron ser trasladados de urgencia al centro asistencial del municipio de Garzón.

Sin embargo, la noticia más dolorosa fue la del niño Diego Fernando Chávez, de siete meses, quien murió víctima de un trauma craneoencefálico.

Una de las hipótesis que se están manejando es un giro imprudente de la moto en la que iba la señora, indicó el mayor Fabián Álvarez, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Huila.

No obstante, todas las ideas planteadas son meras hipótesis dadas por las autoridades, por lo que aún se realizan las debidas investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió realmente en esta zona del centro del país.

Por último, la Policía aseguró que ya son dos las víctimas mortales que se han registrado durante este puesto festivo, por cuenta de accidentes de tránsito en las vías del Huila.

El bebé murió de forma instantánea tras el accidente de tránsito - Foto: Pixabay

Bebé cayó de un séptimo piso y sobrevivió

Cabe recordar que no es la primera vez que se registra un accidente de tal magnitud con un bebé en Colombia; aunque en algunos de ellos, las víctimas han resultado ilesas en medio de situaciones muy peligrosas.

Ejemplo de esto fue lo que ocurrió en el conjunto residencial Portal de la Soledad, ubicado en la ciudad de Barranquilla, cuando un niño de ocho meses de nacido cayó desde un apartamento ubicado en un séptimo piso. Aunque cualquiera pensaría que esta caída le habría ocasionado la muerte al menor, lo cierto es que logró sobrevivir.

“No es nada lo que tiene el niño”, dijo el doctor, asegurando que era un caso increíble.

Por su parte, Naily Hernández, madre del bebé, indicó en conversación con varios medios de comunicación que la caída no se debe a un acto de negligencia de parte de los adultos responsables del hogar, sino por un infortunio: las rejas el balcón se aflojaron cuando el niño hizo fuerza contra estas.

“Solo tiene un chichón en su cabeza, es un milagro de Dios”, dijo Hernández sorprendida por lo ocurrido.

Jairo Quiroz, director de la Clínica Reina Catalina, en la capital del departamento del Atlántico, manifestó en conversación con Noticias Caracol que sorprende no solo que el bebé no haya muerto, sino que no presentó heridas graves.

“No se correlaciona una caída del séptimo piso a lo que presenta el niño. El niño está bien. (...) Fue valorado por cirugía pediátrica, el cual no encuentra absolutamente nada, neurocirugía y ortopedista infantil tampoco. Encuentran una fracturita lineal solamente”, indicó el especialista en la entrevista.

Luego añadió: “Es un verdadero milagro que el niño resultara ileso de una caída como esa, no nos explicamos cómo pasó, pero, por fortuna, el niño se encuentra bien, se comporta como si nada le hubiera ocurrido”.

Los expertos aseguran que la posibilidad de sobrevivir a este tipo de caídas es de 10 %, esto en el caso específico de una caída de siete pisos, es decir unos 20 metros de altura.

Asimismo, es importante la forma en la que se cae: una persona que cae de cabeza tienen 98 % de probabilidades de morir, mientras que alguien que cae de pie podría sufrir fracturas en sus piernas o médula, pero sobrevivir.