Campaña de Petro tuvo que borrar el video viral en el que usaba la imagen y música de Karol G

Una nueva polémica enfrenta la campaña del Pacto Histórico, luego de que el pasado miércoles 11 de mayo, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti compartieran a través de sus cuentas oficiales de Twitter un video en el que extendían la invitación para votar por Gustavo Petro.

No cabe duda de que la publicación logró su cometido, llamar la atención de los usuarios de la red social, puesto que en el video, que no tardó en hacerse viral, se utilizaba la música e imagen de la reconocida artista colombiana Karol G.

Los congresistas, que se adhirieron al programa político del Pacto luego de renunciar al partido de La U, incitaron a los ciudadanos a votar por el candidato de izquierda ‘al ritmo de reguetón’, alterando la letra de la popular canción de la cantante paisa: ‘MAMIII’.

Sin embargo, después de que la campaña volvió viral el video, lo tuvieron que bajar de la red social Twitter, luego de que los usuarios y seguidores de la artista cuestionaran el uso de la imagen de Karol G con fines políticos, e incluso mencionaron que podría acarrearles consecuencias legales.

“@karolg Están usando tu imagen para esto. No creo que lo hayas autorizado”, es uno de los comentarios que se encuentran en la publicación que continúa en el perfil de Benedetti.

@karolg Están usando tu imagen para esto. No creo que lo hayas autorizado. — Mariana Castro (@marianacastroe8) May 12, 2022

“@karolg están usando tu imagen para hacer política”, escribió @laurafernand__.

@karolg están usando tu imagen para hacer política — Laura Alvarez (@laurafernand__) May 12, 2022

Cabe decir, que todavía no hay un pronunciamiento oficial de parte de la artista, quien se ha mantenido al margen de la política. No obstante, horas después de conocerse el video, Roy Barreras decidió eliminarlo de su perfil oficial en Twitter.

El montaje se sirve de distintos recursos, como capturas de noticias, imágenes de personajes representativos de la derecha (Iván Duque, Álvaro Uribe, entre otros), videos de políticos de diversos sectores, así como de algunas personas siguiendo los pasos de baile de un trend (referido a las tendencias en aplicaciones como TikTok).

Igualmente, aparece la ‘Bichota’, aparentemente, interpretando una canción en contra de sectores políticos como el uribismo y el Equipo por Colombia, cuyo candidato es Federico Gutiérrez.

Uno de los elementos mas notorios en la edición del video es el cambio en la letra original de la canción. “Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar”, dice una de las frases que se incluyeron sobre la pista musical.

Además, la letra vuelve a recalcar lo que el mismísimo Petro dijo en algún momento: “recibir la plata, pero votar por Petro”, una frase que muchos políticos han criticado, asegurando que es una invitación a que los votantes caigan en el delito de constreñimiento al elector en la condición de cómplices.

Pese a la polémica que ha suscitado el video, en su cuenta oficial de Twitter, el senador Armando Benedetti todavía conserva el tuit en el que responde a la publicación realizada por Roy Barreras. “Al ritmo de Karol G, vota por @petrogustavo”, trinó.

‘Cambio en primera’

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó este lunes 9 de mayo un sugestivo video en su cuenta de Twitter que muchos interpretan como participación en política.

En el clip, que dura solo cinco segundos, el mandatario local aparece conduciendo un vehículo. En la imagen se muestra a Quintero con una mano en el timón y en la otra moviendo la palanca de cambios. Posteriormente, dice “cambio en primera”.

Usuarios de las redes sociales han interpretado el clip como un supuesto apoyo velado de Quintero al candidato Gustavo Petro, cuyo eslogan de campaña es “cambio por la vida”. Después de la publicación de este video, se conoció la noticia de la suspensión de su cargo por tres meses.