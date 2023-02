Cancillería colombiana confirma que no hay colombianos afectados por terremoto en Turquía

El canciller Álvaro Leyva estuvo en el Congreso de la República radicando un proyecto de ley y aprovechó para contarles a los colombianos que, afortunadamente, no hay connacionales afectados gravemente por el terremoto que se presentó.

El ministro indicó que la Cancillería no tiene reportes de colombianos afectados por esta tragedia y que las comunicaciones recibidas fueron por parte de una connacional que vive en ese país y dijo estar sana y salva.

“Hay una colombiana que afortunadamente no fue objeto de daño, casada con una persona de allá de la región, pero por fortuna no sucedió absolutamente nada. Sabemos que se trata de una colombiana que no ha querido dar su nombre, pero lo importante es que está ilesa y que nosotros estamos listos a prestarle el auxilio que ella solicite”, indicó el canciller.

Álvaro Leyva aprovechó para anunciar que Colombia enviará ayudas humanitarias a Turquía ante la gravedad de los hechos y las múltiples afectaciones que se han presentado. - Foto: guillermo torres-semana

Esa noticia fue calificada como positiva y aprovechó para anunciar que Colombia enviará ayudas humanitarias a Turquía ante la gravedad de los hechos y las múltiples afectaciones que se han presentado.

“Turquía mandó una comunicación al mundo y llegó una a Colombia pidiendo colaboración (…) lo que sí podemos ayudar y lo que ya estamos adelantando es responder con lo que tiene que ver con cobijas porque allá está el invierno, alimentos no perecederos, medicinas, sí estamos atendiendo y vamos a ver si acompañamos con una partida económica que es algo nominal, pero es para demostrar que sí estamos siendo solidarios y que nos duele lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria”, manifestó.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró tres meses de estado de emergencia en las diez provincias afectadas por los dos fuertes terremotos que ocurrieron en ese país y que hasta el momento dejan más de 12.000 personas fallecidas.

Más de 6.000 edificios han colapsado en todo el país, según último informe

Más de 12.000 personas murieron por un devastador terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria, y que se sintió incluso hasta en Groenlandia.

Según Otkay, en total 7.840 personas han sido retiradas de los escombros y el número de edificios que se derrumbaron ya llega a los 6.217 en todo Turquía. Una cifra que habla de la terrible catástrofe que acaba de vivir ese país a causa del fuerte terremoto.

En áreas controladas por el Gobierno, el balance es de “1.431 heridos y 711 muertos en las provincias de Alepo, Latakia, Hama, Tartus”, indicó el Ministerio de Salud sirio. En las partes controladas por los rebeldes en el noroeste, al menos 733 personas murieron y 2.100 resultaron heridas, según el grupo de rescate de los Cascos Blancos.

An aerial picture shows rescuers searching the rubble of buildings for casualties and survivors in the village of Salqin in Syria's rebel-held northwestern Idlib province at the border with Turkey following an earthquake, on February 7, 2023. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) - Foto: AFP

El temblor se sintió a las 04H17 (01H17 GMT) y se produjo a una profundidad de 17,9 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se situó en el distrito de Pazarcik, en el sureste de Turquía, a unos 60 km de la frontera siria.

Se registraron unas cincuenta réplicas, entre ellas una de magnitud 7,5 que golpeó la zona nueve horas después, a cuatro kilómetros al sureste de Ekinozu.