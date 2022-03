Cancillería colombiana rechaza órdenes de Putin sobre las “fuerzas de disuasión nuclear”

Este martes 1 de marzo, la Cancillería colombiana emitió un comunicado rechazando las recientes órdenes del mandatario ruso, Vladimir Putin, quien en medio del conflicto bélico con Ucrania afirmó que había puesto en alerta a las “fuerzas de disuasión” del ejército ruso, las cuales incluyen el armamento nuclear.

Esta misiva se une a otras afirmaciones y peticiones que la hecho la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en los últimos días sobre el conflicto en Europa, luego de que esta incluso, pidiera en medio de los dirigentes y representantes mundiales en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el desarme nuclear no solamente de Rusia, sino también de todos los Estados que poseen este tipo de armamento.

Entre tanto, la nueva comunicación de la Cancillería nacional afirmó que veía con “grave preocupación” el anuncio de Putin, recalcando la necesidad de que este mandatario se alineara con los parámetros firmados con respecto al uso de armas nucleares, argumentando los daños que esta decisión podría causar en la humanidad.

“Expresamos nuestra grave preocupación y rechazo a las recientes órdenes de la Federación de Rusia de poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión nuclear. Hacemos un llamado a Rusia para que se adhiera a la Declaración Conjunta de los cinco Estados Poseedores de Armas Nucleares sobre la prevención de una guerra nuclear y evitar una carrera armamentista”, dice el comunicado de la Cancillería.

Y a reglón seguido se agrega que el documento firmado por el grupo de países afirma que este tipo de armas no deben ser usadas en contextos de guerra ya que esta no tendría un final satisfactorio para ninguno, “una guerra nuclear no puede ser ganada, y por lo tanto jamás debe ser peleada”, son los argumentos de la normativa.

Ante esto, la Cancillería pide que se ejecuten estrategias y acciones “urgentes” desde el Kremlin que se dirijan a una “distensión nuclear”, y de esta manera caminar a una reducción de riesgos, además de la implementación de todos los compromisos y obligaciones relacionados con el desarme nuclear y la no proliferación, por parte de Rusia.

“Deploramos enérgicamente la amenaza del uso de armas nucleares. Cualquier uso de la fuerza está prohibido por la Carta de la ONU, y cuando involucra las armas nucleares, exacerba las tensiones, aumenta exponencialmente los riesgos de accidentes o errores de cálculo e incentiva la proliferación.

“Condenamos todo uso o amenaza de armas nucleares por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia”, continuó exponiendo la Cancillería, expresando su radical oposición tanto al uso, como la provocación que las palabras de Putin.

Entre tanto, aprovecharon para recordar el daño que puede causar este tipo de armamento, que además de afectar directamente a las personas que lo reciben, genera radiación y daños a los ecosistemas. ”El daño que estas armas pueden infligir a la especie humana, animales, plantas, tierras, ecosistemas, sociedades y economías en general duraría por generaciones”, afirmó el ministerio.

Finalmente, recordó la petición que Ramírez hizo en la sesión extraordinaria de la ONU, insistiendo en la necesidad del desarme por parte de Rusia y todos aquellos que las ostenten. “El desarme nuclear es una obligación jurídica internacional y un imperativo moral y humanitario. Instamos a renovar urgentemente el compromiso de todos los Estados con armas nucleares para permitir avances concretos en el desarme nuclear”, instó la cartera.

Ante este panorama, es importante resaltar que la Unión Europea alertó sobre un cambio en la Carta Magna de Bielorrusia, uno de los aliados de Putin en el conflicto y vecino de frontera con Ucrania, en la que buscarían acoger armas nucleares, algo que ha sido calificado como “preocupante”.

Además, se ha recalcado que Rusia cuenta con unas 1.444 ojivas nucleares desplegadas en unos 527 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear (ICBM, por sus siglas en inglés), lo que lo convierte en uno de los países con más armamento de este tipo en el mundo.

